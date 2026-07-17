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निश्चय कार्यक्रम: जेल में अचार बनाकर आत्मनिर्भर बन रहीं महिला बंदी

रायपुर केंद्रीय जेल में महिला कैदियों को ट्रेनिंग ( ETV BHARAT )

प्रशिक्षण के दौरान महिला बंदियों को न सिर्फ अचार और मसाला बनाने के लिए ट्रेंड किया गया है, बल्कि उन्हें बिजनेस स्किल्स भी सिखाई जा रही है.खाद्य उत्पादों के निर्माण के साथ ही महिला बंदियों को क्वालिटी, पैकेजिंग और भंडारण से जुड़ी जरूरी जानकारी भी दी गई है. ट्रेनिंग के बाद अब महिला बंदियों ने अचार बनाना शुरू किया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में सम्मानजनक पुर्नवास के उद्देश्य से निश्चय कार्यक्रम चलाया गया है. इसके तहत 60 महिला बंदियों को बेसिक ऑफ पिकल (अचार) और मसाला बनाने की ट्रेनिंग दी गई है.

उत्पाद बेचने की व्यवस्था

महिला बंदियों के बनाए उत्पादों को बेचने की व्यवस्था भी की गई है. केन्द्रीय जेल रायपुर परिसर में स्थित आस्था मुंगोड़ी सेंटर और जेल कैन्टीन में सभी उत्पादों को रखा गया है.

रायपुर सेंट्रल जेल में निश्चय कार्यक्रम (ETV BHARAT)

महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग

जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि जेल केवल दंड का स्थान नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का केन्द्र भी है. जेल DGP हिमांशु गुप्ता के मार्गदर्शन में जेलों में चलाये जा रहे निश्चय कार्यक्रम के जरिए महिला बंदियों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है.

जेल अधीक्षक ने बताया कि यह ट्रेनिंग महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही समाज की मुख्यधारा में सम्मान से जीने में भी मददगार होगी. जेल प्रशासन द्वारा भविष्य में भी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार चलाए जाएंगे.

रायपुर सेंट्रल जेल में महिला बंदी बना रहीं अचार (ETV BHARAT)

आम नागरिक इन उत्पादों को खरीदकर न केवल गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्राप्त कर रहे है. बल्कि महिला बंदियों के पुर्नवास एवं आत्मनिर्भरता के इस प्रयास को भी प्रोत्साहन दे रहे है. इस पहल से महिला बंदियों में आत्मविश्वास, कार्यकुशलता एवं स्वरोजगार की भावना विकसित हो रही है. इसके साथ ही जेल से रिहा होने के बाद सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने के लिये आवश्यक कौशल भी सीख रहे हैं.

रायपुर के सेंट्रल जेल में में दिनांक 28 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक महिला बंदियों निश्चय कार्यक्रम के तहत आचार और आचार के मसाला बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था. जो महिला बंदियों के सर्वागीण विकास और सुधार के लिए आवश्यक था. महिला बंदी जेल से रिहा होने के बाद आचार बनाकर इसे अपने रोजगार के रूप में अपनाकर अपना और अपने परिवार की आजीविका चला सकते हैं.