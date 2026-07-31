छात्राओं को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगी महिला पुलिसकर्मी, 'रानी लक्ष्मीबाई केंद्र' में छात्राएं सीखेंगी अपराधियों से निपटने के गुर
प्रशिक्षण के दौरान हाथ पकड़ने, पीछा करने, धक्का देने या रास्ते में छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से बचाव के व्यावहारिक तरीके सिखाए जाएंगे.
Published : July 31, 2026 at 10:50 AM IST
अलवर: समाज में बढ़ते महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस की महिला जवान कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगी. विपरीत परिस्थितियों में अपराधियों का मजबूती से सामना करने के लिए राज्य सरकार की ओर से महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्र स्थापित किए जाएंगे. पुराने अलवर जिले में सरकार ने 12 कॉलेजों और प्रदेश के 150 महाविद्यालयों में ये केन्द्र शुरू करने का निर्णय लिया है.
राजकीय गौरीदेवी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य सत्यभान यादव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत महाविद्यालयों में छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी. प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को शारीरिक तकनीकों के साथ-साथ मानसिक रूप से मजबूत बनने, संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने और आत्मविश्वास के साथ हमलावर का सामना करने के तरीके भी सिखाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि पहले इस अभियान के तहत प्रदेशभर के स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया था और अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए कॉलेजों को भी इससे जोड़ने का निर्णय किया है. यह प्रशिक्षण चार सप्ताह का होगा. इसमें महिला पुलिस की प्रशिक्षित जवान उन्हें प्रतिदिन आत्मरक्षा के नए-नए गुर सिखाएंगी. इस वर्ष पुराने अलवर जिले के 12 सरकारी कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष 18 कॉलेजों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
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महिलाएं सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगी, तभी अपराधों में कमी : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल आत्मरक्षा के गुर सिखाना नहीं, बल्कि छात्राओं में सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास विकसित करना भी है. प्रशिक्षण के दौरान हाथ पकड़ने, पीछा करने, धक्का देने या रास्ते में छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से बचाव के व्यावहारिक तरीके सिखाए जाएंगे, साथ ही पुलिस हेल्पलाइन, सतर्कता और कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी जाएगी.
राजकॉप सिटिजन ऐप की देंगे जानकारी : डॉ. रघुवंशी ने बताया कि कई महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा से जुड़ी सरकारी सुविधाओं की जानकारी नहीं होती, इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने राजकॉप सिटिजन ऐप को महिला सुरक्षा के लिए प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि आपात स्थिति में ऐप में मौजूद 'नीड हेल्प' बटन दबाते ही लोकेशन और सूचना 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम तक पहुंच जाती है. सूचना का समय भी रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया समय की जांच हो सकेगी. यह ऐप रात में अकेले यात्रा, सुनसान रास्ते, बस/ट्रेन यात्रा या असुरक्षा महसूस होने पर बेहद उपयोगी है.
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अलवर में महिला अत्याचार के मामले सबसे ज्यादा : अलवर जिले में महिला अपराधों के आंकड़े चिंताजनक हैं. पुराने संयुक्त अलवर जिले में हर साल औसतन 2000 महिला अत्याचार के मामले दर्ज होते थे, जबकि नए अलवर जिले में यह संख्या 1500 को पार कर रही है. अलवर में महिला अत्याचार से संबंधित मामले 2020 में 1801, 2021 में 1963, 2022 में 2234, 2023 में 2007, 2024 में 1737, 2025 में 1596 दर्ज किए गए.