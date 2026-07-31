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छात्राओं को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगी महिला पुलिसकर्मी, 'रानी लक्ष्मीबाई केंद्र' में छात्राएं सीखेंगी अपराधियों से निपटने के गुर

आत्मरक्षा संबंधी जानकारी देती एएसपी डॉ. प्रियंका रघुवंशी ( ETV Bharat Alwar )