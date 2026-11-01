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JTET परीक्षा की ड्यूटी पर जा रही महिला पुलिस जवान की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

महिला पुलिस जवान की मौत ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में बबीता कुमारी नामक महिला पुलिस जवान की मौत हो गई. बबीता कुमारी JTET परीक्षा की ड्यूटी पर जा रही थीं. इसी क्रम में अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. इस घटना में बबीता कुमारी के सिर में गंभीर चोट लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही छतरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी.

दरअसल, बबीता कुमारी पलामू के छतरपुर महिला थाना में तैनात थीं. JTET परीक्षा के लिए उनकी ड्यूटी पलामू के सतबरवा इलाके में लगाई गई थी. रविवार की सुबह वह परीक्षा केंद्र जा रही थीं, तभी छतरपुर थाना क्षेत्र में ही अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी.