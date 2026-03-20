चंदौली में महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी, आरोपी सिपाही निलंबित
पुलिस अधीक्षक से शिकायत, आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 6:11 PM IST
चंदौली: सदर कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक महिला सिपाही के साथ ड्यूटी के दौरान बदसलूकी का मामला सामने आया है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद आरोपी आरक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही निलम्बन कि कार्रवाई की गई है. घटना ने पुलिस विभाग के भीतर कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
महिला सिपाही का आरोप है कि उसकी ड्यूटी मिशन शक्ति केंद्र पर लगी थी. क्वार्टर गार्ड ड्यूटी से मुक्त होने के बाद आरक्षी अमित कुमार सिंह देर रात करीब 2 बजे कमरे में पहुंच गया. वहां उसने महिला सिपाही के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी चादर खींचने की कोशिश की.
महिला सिपाही के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया. बताया जा रहा है कि इस संवेदनशील मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया, ताकि यह थाने के बाहर न जाए. हालांकि पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए सीधे पुलिस अधीक्षक से शिकायत की.
इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि महिला की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.