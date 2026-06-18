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मेरठ पुलिस का महिला पुलिसकर्मी पर एक्शन; छुट्टी के लिए दी थी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट

मेरठ: जिले में एक महिला पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज किया गया है. महिला काफी दिनों से ड्यूटी से नदारद थी. महिला पुलिसकर्मी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट अफसरों के सामने पेश की, जिस पर उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.

दरअसल, महिला पुलिसकर्मी लगभग 95 दिन तक ड्यूटी से नदारद थी. जब वह वापिस लौटी, तो उसने बीमार होने की बात कही और फर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी थमा दी. पुलिस लाइन प्रतिसार निरीक्षक को महिला पुलिसकर्मी पर कुछ संदेह हुआ, तो उसने मेडिकल रिपोर्ट की जांच, तो मेडिकल रिपोर्ट फर्जी पाए जाने पर ये पूरा मामला शीर्ष अधिकारियों को सौंपा गया.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी आरिफा काफी समय से अपनी ड्यूटी से नदारद थी. पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार द्वारा महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.