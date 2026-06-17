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जींद में महिला पटवारी और उसका पति रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन ब्यूरो की एक सप्ताह में तीसरी कार्रवाई

एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उचाना में महिला पटवारी, उसके पति को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते काबू किया. एक सप्ताह में तीसरी कार्रवाई.

Female Patwari and her husband arrested
Female Patwari and her husband arrested (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 17, 2026 at 8:34 PM IST

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जींद: एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को उचाना में एक महिला पटवारी और उसके पति को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते काबू किया है. एंटी करप्शन ब्यूरो ने महिला पटवारी और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है. जींद में एसीबी की एक सप्ताह में तीसरी कार्रवाई है. कुछ दिन पहले सिविल सर्जन कार्यालय के ड्राइवर को 44 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था.

महिला पटवारी और उसका पति रिश्वत लेते गिरफ्तार: उससे एक दिन पहले ही उचाना नगर पालिका सचिव को 32 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया था. इसके बाद तीसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला पटवारी व उसके पति को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते काबू किया गया है.

जींद में महिला पटवारी और उसका पति रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

15 हजार की मांगी थी रिश्वत: बिजली बोर्ड से रिटायर्ड एसडीओ रामकुमार ने एंटी करप्शन ब्यूरों को दी शिकायत में बताया कि उसने 15 एकड़ जमीन को तक्सीम और इंतकाल करवाना था. इसके लिए वो महिला पटवारी नीलम से मिला. पटवारी नीलम ने इसके लिए 15 हजार रुपये रिश्वत मांगी. जिस पर आठ हजार रुपये में मामला तय हो गया. एसीबी ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए निरीक्षक प्रमिला के नेतृत्व में टीम का गठन किया.

8 हजार की रिश्वत लेते काबू: टीम ने उचाना तहसील के सामने एक निजी दुकान पर छापेमारी की और यहां से सतीश को आठ हजार रुपये रिश्वत लेते काबू किया गया. सतीश महिला पटवारी नीलम का पति है. जैसे ही रामकुमार ने महिला पटवारी के पति सतीश को रुपये दिए तो एसीबी ने तुरंत छापेमारी कर सतीश को गिरफ्तार कर लिया. उस समय महिला पटवारी मौके पर मौजूद नही थी. महिला पटवारी नीलम को मौके पर बुलाया गया.

मामला दर्ज, जांच जारी: एसीबी की टीम महिला पटवारी नीलम और उसके पति सतीश से पूछताछ कर रही है. निरीक्षक प्रमिला के अनुसार महिला पटवारी के कहने पर उसका पति रिश्वत की राशि लेने गया था. महिला पटवारी और उसके पति के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

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JIND PATWARI ARRESTED FOR BRIBERY

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