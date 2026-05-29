ETV Bharat / state

पत्नी को लगाई एक्सपायरी ड्रिप, निवर्तमान पार्षद पति बोले – कुछ हुआ तो जिला अस्पताल जिम्मेदार

डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल के सर्जिकल महिला वार्ड में भर्ती निवर्तमान पार्षद की पत्नी को एक्सपायर्ड डेट की ड्रिप चढ़ा दी गई. वे ड्रिप पर एक्सपायर्ड डेट देखकर चौंक गए. उन्होंने नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल अधीक्षक से शिकायत की तो ड्रिप हटाने की जल्दबाजी दिखाई गई. निवर्तमान पार्षद पति ने मामले की शिकायत करते हुए कहा कि पत्नी को कुछ हुआ तो अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार होगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल उपाधीक्षक ने जांच समिति बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. नगर परिषद डूंगरपुर के निवर्तमान पार्षद नरेश यादव ने बताया कि उनकी पत्नी के पेट में दर्द होने पर 27 मई को वे उसे डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. जांच के बाद बताया गया कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा. डॉक्टरों ने गुरुवार को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बाद उसे महिला सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया. नरेश यादव ने बताया कि दिनभर वे अस्पताल में रहे, लेकिन रात 10 बजे छोटी बच्ची के घर पर अकेली होने के कारण वह घर चले गए. पत्नी और परिवार के अन्य लोग अस्पताल में रहे. अस्पताल में भर्ती मरीज (ETV Bharat Dungarpur)