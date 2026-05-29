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पत्नी को लगाई एक्सपायरी ड्रिप, निवर्तमान पार्षद पति बोले – कुछ हुआ तो जिला अस्पताल जिम्मेदार

अस्पताल प्रशासन ने जांच समिति गठित की, जो लापरवाही की जांच करेगी. इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Dungarpur District Hospital
डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 11:24 AM IST

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Updated : May 29, 2026 at 11:33 AM IST

2 Min Read
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डूंगरपुर: डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल के सर्जिकल महिला वार्ड में भर्ती निवर्तमान पार्षद की पत्नी को एक्सपायर्ड डेट की ड्रिप चढ़ा दी गई. वे ड्रिप पर एक्सपायर्ड डेट देखकर चौंक गए. उन्होंने नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल अधीक्षक से शिकायत की तो ड्रिप हटाने की जल्दबाजी दिखाई गई. निवर्तमान पार्षद पति ने मामले की शिकायत करते हुए कहा कि पत्नी को कुछ हुआ तो अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार होगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल उपाधीक्षक ने जांच समिति बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

नगर परिषद डूंगरपुर के निवर्तमान पार्षद नरेश यादव ने बताया कि उनकी पत्नी के पेट में दर्द होने पर 27 मई को वे उसे डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. जांच के बाद बताया गया कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा. डॉक्टरों ने गुरुवार को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बाद उसे महिला सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया. नरेश यादव ने बताया कि दिनभर वे अस्पताल में रहे, लेकिन रात 10 बजे छोटी बच्ची के घर पर अकेली होने के कारण वह घर चले गए. पत्नी और परिवार के अन्य लोग अस्पताल में रहे.

श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल डूंगरपुर
अस्पताल में भर्ती मरीज (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पंहुची एमसीआई टीम, व्यवस्थाओं और रिकॉर्ड का लिया जायजा

यादव ने बताया कि शुक्रवार सुबह नर्सिंग कर्मियों ने एक ड्रिप चढ़ाई. करीब 7:30 बजे वह अस्पताल पहुंचे और देखा कि उनकी पत्नी को ड्रिप चढ़ा दी गई थी. पत्नी को देखने के बाद उनकी नज़र ड्रिप पर पड़ी. ड्रिप पर एक्सपायरी डेट मार्च 2026 लिखी थी. सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज की एक्सपायर्ड डेट की ड्रिप चढ़ाई गई थी. इसकी शिकायत नर्सिंग कर्मियों और अधीक्षक से की गई. इस पर नर्सिंग कर्मी ड्रिप हटाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने ड्रिप हटाने से रोक दिया.

जांच के लिए समिति गठित: शिकायत के बाद अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. कौस्तुभ सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने महिला मरीज की जांच की है. अभी वह ठीक है. एक्सपायर्ड डेट की ड्रिप किसने चढ़ाई और कहां पर लापरवाही हुई, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक्सपायर्ड डेट के स्टॉक की भी जांच की जा रही है.

Last Updated : May 29, 2026 at 11:33 AM IST

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DRIP TO FEMALE PATIENT
EXPIRED DRIP INJECTED IN DUNGARPUR
INQUIRY COMMITTEE CONSTITUTED
DUNGARPUR DISTRICT HOSPITAL

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