PBM अस्पताल में मरीज को चढ़ा दिया गलत खून, बिना रिपोर्ट कैंसर पेशेंट मानकर किया था भर्ती

बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया.

मरीज को गलत खून चढ़ाने के मामले में भाजपा ने विरोध किया
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 7:29 AM IST

Updated : December 18, 2025 at 7:52 AM IST

बीकानेर : बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है. बुधवार रात को कैंसर अस्पताल में भर्ती महिला मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष वेद व्यास मौके पर पहुंचे और मरीज के परिजनों से पूरी जानकारी लेकर अस्पताल के अधीक्षक और प्राचार्य को फोन किया. वेद व्यास की सूचना के बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा और कैंसर विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल मौके पर पहुंचे और मरीज के इलाज को लेकर जानकारी ली.

जांच कमेटी बनाई : इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने मौके पर ही गुरुवार सुबह कमेटी बनाने और कमेटी की जांच के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. साथ ही उन्होंने माना कि ये गलती हुई है, लेकिन इसका कारण क्या रहा और कौन दोषी है इसको लेकर जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

वेद व्यास, अध्यक्ष, भाजयुमो, बीकानेर (Source : Bhavya Dutt Bhati (BJYM))

पढ़ें. जेके लोन अस्पताल में 10 साल के बच्चे को चढ़ाया गलत खून, किडनी की बीमारी से पीड़ित था, जांच कमेटी गठित

सुनाई खरी खरी : इस दौरान अस्पताल के बाहर ही वेद व्यास ने मामले को गंभीर लापरवाही बताते हुए मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और डॉ. सुरेंद्र बेनीवाल के सामने अपना विरोध दर्ज कराया. व्यास ने कहा कि घटना की जानकारी के बाद उन्होंने कई बार अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. मरीज की जान पर आफत आई हुई है. साथ ही आरोप लगाया कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ड्रेस कोड की पालना नहीं कर रहे हैं. मरीज के इलाज में इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर उन्होंने दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की.

बिना रिपोर्ट आए कैंसर अस्पताल में भर्ती : इस पूरे मामले में सामने आया है कि जिस मरीज को कैंसर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी अभी तक कैंसर की रिपोर्ट नहीं आई है. मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि मरीज के प्रारंभिक लक्षण के आधार पर हो सकता है कि डॉक्टर ने उसे यहां भर्ती कराया हो. हालांकि, मरीज का हिमोग्लोबिन काफी कम है ऐसे में उसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत थी.

Last Updated : December 18, 2025 at 7:52 AM IST

