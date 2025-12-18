ETV Bharat / state

PBM अस्पताल में मरीज को चढ़ा दिया गलत खून, बिना रिपोर्ट कैंसर पेशेंट मानकर किया था भर्ती

मरीज को गलत खून चढ़ाने के मामले में भाजपा ने विरोध किया ( Source : Bhavya Dutt Bhati (BJYM) )