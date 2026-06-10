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देर से पहुंची 108 एंबुलेंस, नहीं मिला समय पर इलाज, महिला की गई जान, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश

मरीज के परिजनों ने बताया कि नगर पंचायत लेदरी निवासी 60 वर्षीय श्यामा बाई यादव को गंभीर हालत में मनेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल लाया गया था. डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) रेफर कर दिया था. परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने शाम करीब 6 बजे मरीज को रेफर किया, लेकिन रेफर के बाद कई घंटों तक 108 एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से कई बार एंबुलेंस की मांग की, बावजूद इसके समय पर सुविधा नहीं मिली. रात करीब 12 बजे एंबुलेंस अस्पताल पहुंची, लेकिन मरीज को एंबुलेंस में शिफ्ट करने के दौरान ही उसकी मौत हो गई.

एमसीबी: जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ स्थित 220 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल में 108 संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस सुविधा को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया. हार्ट अटैक से पीड़ित एक महिला मरीज को समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण मौत होने का आरोप परिजनों ने लगाया है. घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच के आदेश दिए.

महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा. उन्होंने शव को एंबुलेंस में रखकर अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. अस्पताल परिसर में बढ़ती भीड़ और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा. अस्पताल प्रबंधन द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद देर रात करीब ढाई से तीन बजे परिजन शव लेकर घर रवाना हुए.



सीएमएचओ और अस्पताल अधीक्षक को नहीं थी जानकारी

परिजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल सामने आया कि अस्पताल अधीक्षक डॉ. स्वप्रिल तिवारी और सीएमएचओ डॉ. अविनाश खरे को घटना की जानकारी तक नहीं थी. परिजनों ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक डॉ. स्वप्रिल तिवारी ने कहा कि वे छुट्टी से लौटे हैं और उन्हें मामले की जानकारी नहीं है. वहीं सीएमएचओ डॉ. अविनाश खरे ने भी बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है.





तीन सदस्यीय जांच टीम गठित

मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है. टीम में दो डॉक्टर और एक लिपिक कर्मचारी को शामिल किया गया है. अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.



एंबुलेंस सेवा में हुई लापरवाही की जांच कराई जा रही है. जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा: श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री





आपातकालीन एंबुलेंस व्यवस्था पर गंभीर सवाल

इस घटना के बाद जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन एंबुलेंस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।





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