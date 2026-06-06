ETV Bharat / state

बदरीनाथ हाईवे पर बस पर गिरे विशालकाय बोल्डर, महिला तीर्थयात्री की मौत, दो घायल

चमोली: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया. चमोली जिले के पीपलकोठी के समीप भनेरपानी क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक भारी मलबा और बोल्डर गिरने से एक यात्री बस उसकी चपेट में आ गई. हादसे में एक महिला यात्री की मौत हो गई. जबकि दो अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन चारधाम यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी थी. जिसके बाद हालात सामान्य होने पर यात्रा फिर शुरू हुई.

जानकारी के अनुसार बस संख्या UK04 PA 0413 बदरीनाथ की ओर जा रही थी. तभी भनेरपानी क्षेत्र में अचानक पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने लगा. इससे बस क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार यात्री घायल हो गए. हादसे के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस के अनुसार दिल्ली निवासी 26 वर्षीय रेनू किरोड़ीवाल गंभीर रूप से घायल हो गई थी, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

वहीं कानपुर निवासी पप्पू मिश्रा को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय गोपेश्वर रेफर किया गया है. दूसरी घायल तन्नू छेत्री, निवासी गुरुग्राम, को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. बस में सवार अन्य सभी यात्री सुरक्षित बताए गए हैं. बताया जा रहा है कि बस में करीब 32 लोग सवार थे. बस ऋषिकेश से बदरीनाथ धाम जा रही थी.