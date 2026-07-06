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मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिकारी फंदे ने ली पैंथर की जान, मचा हड़कंप

पैंथर की मौत (प्रतीकात्मक) ( फाइल फोटो )

कोटा : मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में शिकारी के फंदे में फंसने से एक पैंथर की मौत हुई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया. यह शिकारी फंदा किसने लगाया है, इस संबंध में पड़ताल के लिए कैमरा ट्रैप लगा दिए गए हैं. दूसरी तरफ शिकारी की पड़ताल शुरू की गई है. मृत मादा पैंथर करीब 5 से 6 साल के बीच की थी. इसके संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने सूचना दी है. कोटा की मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की पेरीफेरी में करीब 100 से ज्यादा पैंथर मौजूद हैं. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि कोटा सिटी एसपी रविवार को चंबल सफारी के लिए गई थी. उन्होंने ही पैंथर को मृत अवस्था में देखा था. उनसे मिली सूचना के बाद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंच गई थी. यह घटना चंबल की कराइयों में हुई है. मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि जब मौके से पैंथर की बॉडी रिकवर की गई थी, वह फंदे से लटकी हुई थी और उसके एक हाथ और कंधे के आसपास यह फंदा फंसा हुआ था. पढे़ं. रफ्तार का शिकार हुआ पैंथर, डाबी क्षेत्र में वाहन के कुचलने से हई मौत, डेढ़ माह में तीसरी घटना