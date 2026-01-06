ETV Bharat / state

धमतरी में कुख्यात महिला नक्सली गीता का सरेंडर, पुलिस ने घोषित किया था 5 लाख का इनाम

खूंखार नक्सली गीता नगरी एरिया कमेटी की सदस्य और गोबरा एलओएस की कमांडर रही है.

FEMALE NAXALITE GEETA SURRENDER
कुख्यात महिला नक्सली गीता का सरेंडर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 6, 2026 at 3:53 PM IST

धमतरी: 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता ने धमतरी एसपी दफ्तर में सरेंडर कर दिया. आत्मसमर्पित महिला नक्सली नगरी एरिया कमेटी सदस्य और गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में सक्रिय थी. छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर गीता ने सरेंडर किया.


5 लाख की इनामी महिला नक्सली गीता का सरेंडर

धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने प्रेसवार्ता कर इस बात की जानकारी दी. धमतरी एसपी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से गीता प्रभावित थी. भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी की उम्र 37 साल है. गीता पुसनार, थाना गुंगालूर, जिला बीजापुर की रहने वाली है.

कुख्यात महिला नक्सली गीता का सरेंडर (ETV Bharat)

लंबे वक्त से नक्सली संगठन से जुड़ी रही गीता

धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि माओवादी गीता लंबे वक्त से नक्सली संगठन से जुड़ी रही है. गीता ने पुलिस को बताया कि नक्सली संगठन में भेदभाव, गलत विचारधारा का प्रचार प्रसार किए जाने से वो नाराज थी. इसी वजह से उसने समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया. गीता की गिरफ्तारी पर शासन ने पांच लाख का इनाम घोषित किया था.

माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस मुख्यालय के सतत मार्गदर्शन और पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में, यह आत्मसमर्पण संपन्न कराया गया है. भूमिका उर्फ गीता वर्ष 2005 से माओवादी संगठन में सक्रिय रही है. प्रारंभिक प्रशिक्षण के पश्चात वह 2010 तक प्लाटून नंबर 01 में रही. वर्ष 2010 में ओडिशा राज्य कमेटी में स्थानांतरित होकर विभिन्न कमेटियों में सक्रिय रही. 2011 से 2019 तक सीसीएम संग्राम की गार्ड रही. इसके बाद 2019 से 2023 तक सीनापाली एरिया कमेटी में एसीएम तथा सितंबर 2023 में गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में कार्यरत रही। वर्तमान में संगठन में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण वह नगरी एवं सीतानदी एरिया कमेटी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय थी: सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी


कई नक्सली वारदातों में गीता रही है शामिल

  • साल 2010: ओडिशा के पड़कीपाली (जिला महासमुंद) में हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, मुठभेड़ स्थल से गीता बच निकली थी.
  • साल 2014: मैनपुर के मोतिपानी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
  • साल 2016: नुआपाड़ा (ओडिशा) के कमलावाड़ी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई नुकसान जवानों को नहीं हुआ.
  • साल 2026: नुआपाड़ा (ओडिशा) के पोतेलपाड़ा जंगल में हुई मुठभेड़ में भी शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
  • साल 2018: जिला बीजापुर के तिमेनार जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें 8 नक्सली मारे गए थे.
  • साल 2023: गरियाबंद के ताराझार जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई नुकसान जवानों को नहीं हुआ.
  • साल 2024: धमतरी के एकावरी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
  • साल 2025: धमतरी के मांदागिरी जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें कोई नुकसान जवानों को नहीं हुआ था.
  • 10.11.2025: गरियाबंद के सेमरा जंगल में हुई मुठभेड़ में शामिल रही, जिसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

रंग ला रही नक्सल पुनर्वास नीति

खूंखार महिला नक्सली गीता के सरेंडर से इलाके में शांति व्यवस्था कायम करना आसान होगा. शासन की ओर से गीता को नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 50 हजार की आर्थिक मदद दी गई है. एसपी सूरज सिंह परिहार ने कहा कि शासन की ओर से बाकि जो सुविधाएं हैं वो भी मुहैया कराई जाएगी.

