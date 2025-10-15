ETV Bharat / state

कोंडागांव में फिर एक नक्सली ने डाले हथियार, 5 लाख की ईनामी गीता ने किया सरेंडर

पूर्वी बस्तर डिवीजन की 5 लाख की ईनामी महिला नक्सली गीता उर्फ कमली सलाम ने आत्मसमर्पण किया है.

Naxalite Geeta Surrender
नक्सल विरोधी अभियान की सफलता, 5 लाख की ईनामी गीता ने किया सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोंडागांव: जिले में नक्सल विरोधी अभियान की सफलता और शासन की पुनर्वास नीति के सकारात्मक प्रभाव फिर देखने को मिला. एक और नक्सली ने हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया है. सोमवार को 5 लाख रुपए की ईनामी महिला नक्सली गीता उर्फ कमली सलाम (40 साल) ने सरेंडर किया.

कोंडागांव में फिर एक नक्सली ने डाले हथियार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गीता पर हैं कई केस: गीता पूर्वी बस्तर डिवीजन के तहत टेलर टीम कमांडर (ACM) पद पर सक्रिय थी. गीता पर थाना बयानार में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनमें 2014 में ग्राम मड़ानार में कई ग्रामीणों पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर मारपीट करने, धमकी और गांव से बेदखल करने की घटनाएं शामिल हैं.

सरेंडर हुई महिला नक्सली को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2025 के तहत 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई. साथ ही नक्सल पुनर्वास नीति के तहत अन्य लाभ भी भविष्य में मिलेंगे- सतीश भार्गव, DSP नक्सल ऑपरेशन

संगठन में मतभेद: पुलिस के अनुसार, संगठन के अंदर बढ़ते मतभेद, लगातार मारे जा रहे नक्सली, वरिष्ठ नेताओं के आत्मसमर्पण और सुरक्षित पारिवारिक जीवन की चाह ने गीता को संगठन छोड़ने के लिए प्रेरित किया. साथ ही सड़कों, बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास, ग्रामीणों तक पहुंच रही शासन की योजनाओं और सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मिल रहे संवादों का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ा.

Naxalite Geeta Surrender
पूर्वी बस्तर डिवीजन की 5 लाख की ईनामी महिला नक्सली का सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गीता मड़ानार गांव थाना बयानार की रहने वाली है जिसने पुलिस अधीक्षक वॉय अक्षय कुमार के सामने सरेंडर किया है. इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रूपेश कुमार डाण्डे, उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) सतीश भार्गव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

पोलित ब्यूरो मेंबर सहित 61 नक्सलियों का सरेंडर, विजय शर्मा बोले- लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेगी सरकार
सुकमा में 27 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 50 लाख के इनामी, छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा नक्सल सरेंडर
"नक्सलगढ़" की लव स्टोरी, सरेंडर करने वाले नक्सली की हुई शादी

TAGGED:

FEMALE NAXALITE GEETA
NAXAL SURRENDER
नक्सल विरोधी अभियान
नक्सल पुनर्वास नीति
NAXALITE GEETA SURRENDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.