कोंडागांव में फिर एक नक्सली ने डाले हथियार, 5 लाख की ईनामी गीता ने किया सरेंडर

कोंडागांव: जिले में नक्सल विरोधी अभियान की सफलता और शासन की पुनर्वास नीति के सकारात्मक प्रभाव फिर देखने को मिला. एक और नक्सली ने हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया है. सोमवार को 5 लाख रुपए की ईनामी महिला नक्सली गीता उर्फ कमली सलाम (40 साल) ने सरेंडर किया.

गीता पर हैं कई केस: गीता पूर्वी बस्तर डिवीजन के तहत टेलर टीम कमांडर (ACM) पद पर सक्रिय थी. गीता पर थाना बयानार में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनमें 2014 में ग्राम मड़ानार में कई ग्रामीणों पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर मारपीट करने, धमकी और गांव से बेदखल करने की घटनाएं शामिल हैं.

सरेंडर हुई महिला नक्सली को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2025 के तहत 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई. साथ ही नक्सल पुनर्वास नीति के तहत अन्य लाभ भी भविष्य में मिलेंगे- सतीश भार्गव, DSP नक्सल ऑपरेशन

संगठन में मतभेद: पुलिस के अनुसार, संगठन के अंदर बढ़ते मतभेद, लगातार मारे जा रहे नक्सली, वरिष्ठ नेताओं के आत्मसमर्पण और सुरक्षित पारिवारिक जीवन की चाह ने गीता को संगठन छोड़ने के लिए प्रेरित किया. साथ ही सड़कों, बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास, ग्रामीणों तक पहुंच रही शासन की योजनाओं और सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मिल रहे संवादों का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ा.

गीता मड़ानार गांव थाना बयानार की रहने वाली है जिसने पुलिस अधीक्षक वॉय अक्षय कुमार के सामने सरेंडर किया है. इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रूपेश कुमार डाण्डे, उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) सतीश भार्गव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.