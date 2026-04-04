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कुशीनगर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक से महिला सदस्य रहे नदारद, विकास के मुद्दे पर जोरदार हंगामा

पंचायत में कसया रामकोला मुख्य मार्ग पर वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य में हो रहे देरी का विषय उठा

कुशीनगर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक
कुशीनगर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
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कुशीनगर: जिला पंचायत बोर्ड की बैठक, उस समय विवादों में घिर गई, जब प्रोटोकॉल के उल्लंघन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने खुलकर नाराजगी जताई. बैठक में न सिर्फ व्यवस्था पर सवाल उठे, बल्कि कई ऐसे दृश्य भी सामने आए, जिसनें पूरे घटनाक्रम को चर्चा का विषय बना दिया, खास बात यह रही कि सात विधायकों में से मात्र एक ही सदन में मौजूद दिखे.

जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल को छोड़ कर एक भी महिला जिला पंचायत सदस्य, सदन नही पहुंची, लेकिन कार्यवाही के दौरान माइक संभालते हुए, सभी महिला जिला पंचायत सदस्यों के पति नजर आए, जिसे लेकर सदन में कानाफूसी और असहजता का माहौल बना रहा.

बैठक के दौरान कई जिला पंचायत सदस्य, बलराम राव, अलाउद्दीन अंसारी, राजन शुक्ला आदि अन्य ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया. इस दौरान प्रशासनिक लापरवाही और विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए.

इस दौरान, सदस्य बलराम राव ने कसया रामकोला मुख्य मार्ग पर वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य में हो रहे देरी का विषय उठाया, जिसका जवाब देने के लिए सामने बैठे विधायक विनय गोंड कुछ नहीं बोल सके, पीडब्ल्यूडी के एक अभियंता माइक लेकर सामने आए और उन्होंने अपनी सफाई रखी, जिस पर सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई.

बैठक में कुछ देर के लिए पहुंचीं सीडीओ वंदना श्रीवास्तव से भी सदस्यों ने सदन की व्यवस्था और अधिकारियों की गैरमौजूदगी को लेकर कड़े सवाल किए. माहौल कुछ समय के लिए काफी गरम दिखा, हालांकि, थोड़ी देर बाद सीडीओ भी जरूरी सरकारी कार्य का हवाला देते हुए, अपनी जगह परियोजना निदेशक को नामित कर चली गई. इस घटनाक्रम को लेकर सदन में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही.

लगातार उठते सवालों, प्रोटोकॉल को लेकर नाराजगी और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग के चलते बैठक का माहौल लंबे समय तक गहमागहमी वाला बना रहा, इस बीच कई सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाते दिखे. वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि ऐसी व्यवस्थाएं जनप्रतिनिधियों के सम्मान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ हैं.

विभागीय सूत्रों ने बताया कि सदन ने पूर्व की बैठक में तय किया था कि किसी सदस्य का प्रतिनिधि अगली बैठक में हिस्सा नहीं लेगा, उसका पालन तो नहीं हुआ, साथ ही जिम्मेदार अधिकारी भी जिला पंचायत की बैठकों में नहीं आ रहे हैं, और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है.

जिस पर सीडीओ वंदना श्रीवास्तव ने बताया कि व्यवस्था के बीच हर नियम का पालन कराने का प्रयास किया जाता है, जल्द सभी सदस्यों से बातचीत कर समस्याओं का निस्तारण करा दिया जाएगा. एक तरफ देश के सबसे बड़े सदन लोकसभा में आगामी कुछ दिनों में महिला आरक्षण को लेकर विधेयक पारित होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है, ऐसे में जिले की सबसे बड़ी सदन जिला पंचायत में महिला जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है.

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