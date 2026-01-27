ETV Bharat / state

गैरसैंण: 17 गायों को निवाला बनाने वाली मादा गुलदार पिंजरे में कैद, चिड़ियापुर वन्यजीव पुनर्वास केंद्र भेजी जाएगी

17 गौवंश का शिकार करने वाली गुलदार पिंजरे में कैद: गैरसैंण विकास खंड के मेहलचौरी क्षेत्र में एक माह से आतंक का पर्याय बनी गौभक्षी मादा गुलदार के पिंजरे में कैद होने से जहां भय के माहौल में जी रहे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं एक माह से रात दिन गश्त कर रहे वन विभाग के कर्मचारी भी थोड़ा सकून महसूस कर रहे हैं. इस गुलदार ने वन कर्मियों का के पसीने छुड़ा दिए थे. नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि ग्रामीणों ने वन कर्मियों को सांकेतिक रूप से बंधक तक बना लिया था.

गैरसैंण: पिछले एक महीने से आतंक का पर्याय बन चुकी मादा गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है. इससे ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है. बता दें कि एक माह के भीतर गुलदार ने 17 गौवंश को अपना निवाला बना लिया था. इससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल पैदा हो गया था.

5 वर्ष की है मादा गुलदार: गैरसैंण विकास खंड के कुनीगाड़ क्षेत्र के खजूरखाल में लगाए गये पिंजरे में जैसे ही गुलदार के कैद होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को दी गयी, तो पूरी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गयी. वन क्षेत्राधिकार लोहबा रेंज प्रदीप गौड़ ने बताया कि-

पिंजरे में कैद मादा गुलदार की उम्र 5 वर्ष के लगभग है, जो पूर्णतया स्वस्थ नजर आ रही है. फिलहाल मादा गुलदार का कोई बच्चा ना होना भी एक राहत भरी खबर है, जिसे अब चिड़ियापुर हरिद्वार के संरक्षित क्षेत्र में भेजा जाएगा.

-प्रदीप गौड़, वन क्षेत्राधिकारी, लोहबा रेंज-

लोगों को अन्य गुलदार भी होने की आशंका: उल्लेखनीय है की पिछले एक माह से मेहलचौरी न्याय पंचायत के अलग-अलग गांवों में गुलदारों के कुल 9 हमलों में 17 गौवंश को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. इससे ग्रामीणों में लगातार भय का वातावरण बना हुआ था. ग्रामीणों को बच्चों सहित मवेशियों को लेकर चिंता बनी हुई थी. फिलहाल एक गुलदार के पकड़े जाने से जहां ग्रामीणों में भय तो कम हुआ है, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय अन्य गुलदारों की आशंका को देखते हुए वन विभाग से ऑपरेशन को जारी रखने की मांग भी की जा रही है.

चिड़ियापुर वन्यजीव पुनर्वास केंद्र भेजी जाएगी गुलदार: वन क्षेत्राधिकारी लोहबा रेंज गैरसैंण प्रदीप गौड़ ने बताया कि पकड़ी गयी मादा गुलदार एकदम स्वस्थ है. 5 वर्ष की उम्र के हिसाब से वजन को देखकर लग रहा है की अधिकांश गायों को इसके द्वारा ही निवाला बनाया गया होगा. फिलहाल गुलदार के बच्चे नहीं हैं, जिसके चलते उसे अब चिड़ियापुर वन्यजीव पुनर्वास केंद्र भेजा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: