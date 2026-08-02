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कानपुर जू में मादा तेंदुआ 'जेरी' की मौत, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर नाम की बीमारी से थी ग्रसित

कानपुर: प्राणी उद्यान में साढ़े सात साल की मादा तेंदुआ 'जेरी' की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. वन्यजीव चिकित्सकों के एक पैनल के किए गए पोस्टमार्टम में मौत का मुख्य कारण 'सेप्टीसीमिया' पाया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, मौत की सटीक वजह और अधिक बारीकी से समझने के लिए बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उसे जांच के लिए भेजा जा रहा है.

चिड़ियाघर के वन्यजीव चिकित्सक डॉ. नासिर ने बताया कि जेरी '(Stereotyped Behavior)' नाम की एक मानसिक सह-मानसिक स्थिति/बीमारी से ग्रसित थी. इस बीमारी में कोई भी इंसान या जानवर एक ही क्रिया को बार-बार और लगातार दोहराता है.

इसी व्यवहार के चलते जेरी को अपनी ही पूंछ काटने की आदत पड़ गई थी. वह बार-बार अपनी पूंछ को चबा लेती थी, जिससे उसके शरीर पर गहरे जख्म बन गए थे. इसी आदत और घावों की वजह से उसके खून में संक्रमण (सेप्टीसीमिया) तेजी से फैल गया, जो आखिरकार उसकी मौत का कारण बना.