कानपुर जू में मादा तेंदुआ 'जेरी' की मौत, स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर नाम की बीमारी से थी ग्रसित
2019 में बिजनौर के जंगलों से एक छोटे शावक के रूप में की गई थी रेस्क्यू. खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत बनी जानलेवा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 1:06 PM IST
कानपुर: प्राणी उद्यान में साढ़े सात साल की मादा तेंदुआ 'जेरी' की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. वन्यजीव चिकित्सकों के एक पैनल के किए गए पोस्टमार्टम में मौत का मुख्य कारण 'सेप्टीसीमिया' पाया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, मौत की सटीक वजह और अधिक बारीकी से समझने के लिए बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उसे जांच के लिए भेजा जा रहा है.
चिड़ियाघर के वन्यजीव चिकित्सक डॉ. नासिर ने बताया कि जेरी '(Stereotyped Behavior)' नाम की एक मानसिक सह-मानसिक स्थिति/बीमारी से ग्रसित थी. इस बीमारी में कोई भी इंसान या जानवर एक ही क्रिया को बार-बार और लगातार दोहराता है.
इसी व्यवहार के चलते जेरी को अपनी ही पूंछ काटने की आदत पड़ गई थी. वह बार-बार अपनी पूंछ को चबा लेती थी, जिससे उसके शरीर पर गहरे जख्म बन गए थे. इसी आदत और घावों की वजह से उसके खून में संक्रमण (सेप्टीसीमिया) तेजी से फैल गया, जो आखिरकार उसकी मौत का कारण बना.
वहीं इस असामान्य आदत के कारण जेरी की हालत बिगड़ने लगी थी, जिसे देखते हुए प्रबंधन ने उसे सामान्य बाड़े से हटाकर चिड़ियाघर के अस्पताल में भर्ती कराया था. वहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका लगातार उपचार किया जा रहा था, लेकिन संक्रमण इतना बढ़ चुका था कि तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.
बता दें, जेरी को साल 2019 में बिजनौर के जंगलों से एक छोटे शावक के रूप में रेस्क्यू किया गया था. चिड़ियाघर लाए जाने के बाद डॉक्टरों और कर्मचारियों ने उसे बोतल से दूध पिलाकर बेहद दुलार से बड़ा किया था. चिड़ियाघर परिवार के लिए जेरी का इस तरह से चले जाना एक बड़ी क्षति है.
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