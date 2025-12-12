ETV Bharat / state

जाल ने दिया जख्म, दर्द कम करने अपना पैर चबा गया मादा तेंदुआ, इलाज को मोहताज

जंगली सुअर के लगाए जाल में फंसा मादा तेंदुआ नवंबर माह में इंदौर के हरसोला क्षेत्र में एक मादा तेंदुआ अपने दोनों शावकों के लिए जब शिकार की तलाश में निकली थी तो गांव में ही जंगली सूअर के लिए लगाए गए एक तार में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने उसे रेस्क्यू करके इंदौर स्थित चिड़ियाघर के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा था. जहां उसका इलाज चल रहा था. इसी बीच उसके दोनों नन्हे शावकों को भी हरसोला से रेस्क्यू किया गया था.

इंदौर: जंगली सूअर या छोटे-मोटे शिकार के लालच में शिकारी कई बार तेंदूए जैसे प्रमुख वन्य प्राणी के पूरे कुनबे की मौत की वजह बन जाते हैं. इंदौर में ऐसी ही त्रासदी से जूझ रही है एक मादा तेंदुआ और उसका शावक. मादा तेंदुआ फिलहाल एक पैर से दिव्यांग होने के बाद अपने शावक से बिछड़ कर अब पिंजरे में ही इलाज के इंतजार में तड़प रही है.

पैर चबाने से दिव्यांग हुआ तेंदुआ

इसके बाद मादा तेंदुआ और बच्चे चिड़ियाघर में एक दूसरे को पहचान कर मिल गए लेकिन तब से ही जारी इलाज के बावजूद मादा तेंदुए के एक पैर की स्थिति लगातार बिगड़ती गई. बाद में तेंदुए ने अपना ही घायल पैर चबा लिया जिससे वह पूरी तरह दिव्यांग हो गई. इस स्थिति में चिड़ियाघर स्थित अस्पताल में उसका पर्याप्त इलाज नहीं होने की स्थिति में चिड़ियाघर प्रशासन ने वन विभाग को बेहतर इलाज के लिए पत्र लिखा है. हालांकि इस बात को भी एक सप्ताह बीत चुका है.

भोपाल वन विहार में होना है इलाज

वहीं, वन विभाग की परेशानी यह है कि भोपाल स्थित वन विहार के जिस हॉस्पिटल में मादा तेंदुआ का इलाज होना है वहां पहले से ही कई वन्य प्राणियों के उपचार के चलते मादा तेंदुए के इलाज की व्यवस्था नहीं है. ऐसी स्थिति में माता तेंदुए के इलाज के अन्य विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं.

बिगड़ती जा रही तेंदुआ ही हालात

इंदौर स्थित प्राणी अस्पताल के क्यूरेटर निहार परुलेकर के मुताबिक, ''मादा तेंदुए की स्थिति लगातार बिगड़ रही है इसलिए वन विभाग को उसे इलाज के लिए ले जाने के लिए पत्र लिखा है.'' इधर इस मामले में डीएफओ इंदौर प्रदीप मिश्रा ने बताया, ''मादा तेंदुए का इलाज भोपाल स्थित वन विहार में होना है लेकिन वहां फिलहाल इलाज के लिए वैकेंसी नहीं है. हालांकि जल्द से जल्द मादा तेंदुए का इलाज शुरू हो सके इसके सतत प्रयास किया जा रहे हैं.''

मां से बिछड़ कर एक शावक की मौत

3 नवंबर को इस घटना के बाद मादा तेंदुआ और उसके शावकों को रेस्क्यू किया गया था. लेकिन इस दौरान मां से बिछड़ने के कारण एक शावक की चिड़ियाघर स्थित अस्पताल में मौत हो गई थी. फिलहाल एक शावक को मां से अलग एक पिंजरे में रखा गया है. वहीं, क्यूरेटर निहार परूलेकर बताते हैं कि, ''घायल तेंदूए के साथ उसके शावक को नहीं रख सकते क्योंकि इससे शावक की जान को खतरा रहता है. फिलहाल शावक की स्थिति ठीक है लेकिन मादा तेंदुआ को इलाज की तत्काल जरूरत है.''