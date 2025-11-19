ETV Bharat / state

झालाना लेपर्ड सफारी से खुशखबरी, 'फ्लोरा' ने 9वीं बार दिया शावकों को जन्म, पर्यटकों को हुई साइटिंग

जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में फ्लोरा ने नौवीं बार तीन नन्हें शावकों को जन्म दिया.

फ्लोरा लेपर्ड ने नौवीं बार तीन नन्हें शावकों को जन्म दिया
फ्लोरा लेपर्ड ने नौवीं बार तीन नन्हें शावकों को जन्म दिया (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 2:26 PM IST

जयपुर: झालाना लेपर्ड रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. बुधवार सुबह सफारी के दौरान जोन एक और दो के बीच पहाड़ी पर मादा लेपर्ड फ्लोरा अपने तीन नन्हें शावकों के साथ नजर आई. करीब दो महीने के इन शावकों को अपनी मां के साथ अठखेलियां करते देख पर्यटक रोमांचित हो गए और सभी ने इस दुर्लभ पल को कैमरे में कैद कर लिया.

ग्यारह वर्षीया फ्लोरा, जिन्हें 'मदर ऑफ झालाना' कहा जाता है, ने नौवीं बार मां बनकर तीन शावकों को जन्म दिया है, अब तक फ्लोरा नौ प्रसवों में कुल 21 शावकों की मां बन चुकी हैं, लेकिन प्रकृति की क्रूरता के चलते इनमें से सिर्फ छह ही जीवित बचे हैं. कई शावक क्षेत्रीय लड़ाइयों में मारे गए, जबकि दस शावक दो-चार महीने की उम्र में ही अन्य लेपर्ड्स का शिकार बन गए.

इसे भी पढ़ें- जयपुर बना 'कैपिटल सिटी ऑफ लेपर्ड', झालाना-आमागढ़ के बाद नाहरगढ़ में लेपर्ड सफारी, जानें खासियत

6 शावक बचे हैं जीवित: फ्लोरा के पिछले प्रसवों में प्रिंस, कैटरीना, जलेबी, जूलियट, क्लियोपैट्रा, सिंबा, केसर, जय-वीरू, तितली और संग्राम जैसे नामी शावक शामिल रहे, जिनमें से अधिकांश की मौत हो चुकी है. वर्तमान में तितली और संग्राम सहित सिर्फ छह शावक ही जीवित हैं. रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत और डीसीएफ विजयपाल सिंह के निर्देश पर फ्लोरा और उसके नए शावकों की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

झालाना लेपर्ड रिजर्व में अब 40 से ज्यादा लेपर्ड्स हो चुके हैं और इनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है. पर्यटन सीजन में सफारी पूरी तरह बुक चल रही है और लेपर्ड के साथ नन्हें शावकों की साइटिंग से देश-विदेश से आने वाले सैलानी रोमांचित हो रहे हैं. शहर के बीचोंबीच बसे इस अनोखे जंगल में लेपर्ड्स के अलावा कई प्रजातियों के पक्षी भी देखे जा सकते हैं. वन्यजीव प्रेमी लोकेश यादव ने कहा कि नए शावकों से न सिर्फ लेपर्ड परिवार मजबूत होगा बल्कि जयपुर का पर्यटन भी और आगे बढ़ेगा. नन्हें शावकों की यह झलक देखकर वन विभाग से लेकर वन्यजीव प्रेमियों तक सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है.

