ETV Bharat / state

गांव के आसपास घूम रही मादा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

लखीमपुर खीरी सिंगाही खुर्द में वन विभाग के लगाए गए पिजरें फंसी, अब वापस जंगल में छोड़ी जाएगी

सिंगाही खुर्द गांव में लगे पिंजरे में कैद तेंदुआ.
सिंगाही खुर्द गांव में लगे पिंजरे में कैद तेंदुआ. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी: जिले के सम्पूर्णानगर रेंज क्षेत्र के सिंगाही खुर्द गांव में एक मादा तेंदुआ भटक कर आबादी वाले इलाके में पहुंच गई थी. ग्रामीणों ने पहले तो दूर से तेंदुए की हलचल महसूस की, लेकिन जब उसकी गतिविधियां कैमरे में कैद हुईं तो वन विभाग तुरंत हरकत में आया. पहले से अलर्ट पर वन विभाग ने गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हुए इलाके में पिंजरा लगाया. आखिरकार मंगलवार की देर शाम को यह प्रयास सफल रहा और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गई.

वन विभाग के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 6 बजे के आसपास तेंदुआ जीपीएस लोकेशन में दिखाई दिया. कुछ ही देर बाद तेंदुआ वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया. इसकी सूचना मिलते ही सम्पूर्णानगर रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी और पूरी रेंज टीम मौके पर पहुंची. अफसरों ने पहले आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और फिर पिंजरे में कैद मादा तेंदुए को सुरक्षित वन परिसर सम्पूर्णानगर लाया गया. यहाँ दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के पशु चिकित्सक डॉ. दयाशंकर ने मादा तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें वह स्वस्थ पाई गई. वन विभाग ने बताया कि उच्च अधिकारियों से अनुमति मिलते ही मादा तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ा जाएगा.

तेंदुआ का रेस्क्यू कर ले जाती टीम.
तेंदुआ का रेस्क्यू कर ले जाती टीम. (ETV Bharat)
दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की उपनिदेशक कीर्ति चौधरी ने बताया कि तेंदुआ पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे जंगल में पुनः भेजने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है. वन विभाग ग्रामीणों को लगातार जागरूक कर रहा है कि किसी भी वन्यजीव की गतिविधि दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना दें. जंगली जानवरों के पास जाने या उन्हें डराने का प्रयास करना जोखिम भरा हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- लखीमपुर खीरी का खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद; हमले से ग्रामीणों में थी दहशत

TAGGED:

LAKHIMPUR KHERI LEOPARD
LEOPARD CAGED LAKHIMPUR
SAMPOORNANAGAR RANGE AREA
LEOPARD IN SINGHAHI KHURD VILLAGE
LAKHIMPUR KHERI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.