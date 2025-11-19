गांव के आसपास घूम रही मादा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
लखीमपुर खीरी सिंगाही खुर्द में वन विभाग के लगाए गए पिजरें फंसी, अब वापस जंगल में छोड़ी जाएगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 7:10 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के सम्पूर्णानगर रेंज क्षेत्र के सिंगाही खुर्द गांव में एक मादा तेंदुआ भटक कर आबादी वाले इलाके में पहुंच गई थी. ग्रामीणों ने पहले तो दूर से तेंदुए की हलचल महसूस की, लेकिन जब उसकी गतिविधियां कैमरे में कैद हुईं तो वन विभाग तुरंत हरकत में आया. पहले से अलर्ट पर वन विभाग ने गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हुए इलाके में पिंजरा लगाया. आखिरकार मंगलवार की देर शाम को यह प्रयास सफल रहा और तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गई.
वन विभाग के अनुसार, मंगलवार शाम करीब 6 बजे के आसपास तेंदुआ जीपीएस लोकेशन में दिखाई दिया. कुछ ही देर बाद तेंदुआ वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया. इसकी सूचना मिलते ही सम्पूर्णानगर रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी और पूरी रेंज टीम मौके पर पहुंची. अफसरों ने पहले आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और फिर पिंजरे में कैद मादा तेंदुए को सुरक्षित वन परिसर सम्पूर्णानगर लाया गया. यहाँ दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के पशु चिकित्सक डॉ. दयाशंकर ने मादा तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें वह स्वस्थ पाई गई. वन विभाग ने बताया कि उच्च अधिकारियों से अनुमति मिलते ही मादा तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ा जाएगा.
