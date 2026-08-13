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बहराइच में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ पकड़ा गया, कई मवेशियों को बना चुका था निवाला

हरदी थाना क्षेत्र इलाके में पिछले कई दिनों से तेंदुए ने आतंक मचा रखा था.

आतंक का पर्याय बना तेंदुआ पकड़ा गया
आतंक का पर्याय बना तेंदुआ पकड़ा गया (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 3:53 PM IST

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बहराइच: जनपद के कई इलाकों में आतंक मचाने वाले तेंदुए को बुधवार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया और वन रेंज कार्यालय ले गए, जिसके बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. हालांकि पकड़ा गया तेंदुआ अब तक कई जानवरों को निशाना बना चुका है.

जनपद के हरदी थाना क्षेत्र इलाके में पिछले कई दिनों से तेंदुए ने आतंक मचा रखा था. कई मवेशियों व ग्रामीणों पर हमला कर चुका था. जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल था. इस मामले का शिकायत ग्रामीणों ने बीते रोज वन विभाग से की थी.

तेंदुआ कई मवेशियों को बना चुका था निशाना (VIDEO Credit; ETV Bharat)

वन विभाग ने गंगापुरवा के बाजपेयीपुरवा स्थित सतनाम सिंह के फॉर्म हाउस पर तेंदुए की गतिविधियों को देखते हुए पिंजरा लगाया. जैसे ही तेंदुए ने शिकार की तलाश में पिंजरे में घुसा, वैसे ही वह कैद हो गया. तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए.

इस मामले में रेंजर मोहम्मद शाकिब अंसारी ने बताया कि पिंजरे में कैद तेंदुआ मादा है. जिसकी उम्र करीब चार वर्ष है. रेंज कार्यालय पर लाकर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उच्चाधिकारियों के आदेश पर आगे की कार्यवाही की जा रही है.

डीएफओ सुंदरेसा ने ग्रामीणों से अपील की है कि शाम के समय में घर से निकलते समय सतर्क रहे. अगर जरूरी न हो तो घरों से बाहर न निकले. कोई भी जंगली जीव दिखने पर तत्काल वन विभाग को जानकारी दे. जंगली जीव के पास न जाए. जिससे कोई घटना न घटे.

ये भी पढ़ें: वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ; लखीमपुर खीरी में 1 महीने में चौथा तेंदुआ पकड़ाया

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