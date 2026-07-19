बहराइच में बाइक सवार पर मादा तेंदुए ने बोला हमला, 2 शावकों संग आबादी के बीच घूमती फिरती दिखी
बाइक सवार बाल बाल बच गया. सूझ-बूझ से टल गया बड़ा हादसा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 4:15 PM IST
बहराइच: जिले में इन दिनों एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिला. बाइक सवार पर मादा तेंदुए का हमला करने का वीडियो सामने आया है. जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक किया और एक समूह बनाकर लोगों से निकलने की अपील की.
कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के जंगल से सटे बिछिया से गिरिजापुरी जाने वाले मुख्य मार्ग पर अचानक से एक तेंदुए ने बाइक सवार पर हमला कर दिया. जिससे बाइक सवार बाल बाल बच गया. बाइक सवार की सूझ-बूझ से बड़ा हादसा टल गया.
वहीं कुछ देर बाद ही मादा तेंदुआ अपने दो शावकों संग दोबारा से सड़क पार करती दिखी. आबादी के बीच हुई तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों डरे हुए हैं. वहीं इसकी सूचना पाते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इलाके में कांबिंग करते हुए लोगों को जागरूक किया. उन्होंने बताया कि शाम के समय सभी लोग समूह बनाकर निकलें. अगर कहीं भी कोई जंगली जानवर दिखता है, तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें.
मामले में डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि जानकारी मिलते ही टीम ने पूरे इलाके में कांबिंग की. लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है. जिससे कोई घटना न घट सके. लगातार हो रही बारिश के चलते जंगल में रहने वाले जंगली जीव ऊंचे स्थान पर आ जाते हैं, इसलिए लोग सतर्क रहें.
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