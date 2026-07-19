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बहराइच में बाइक सवार पर मादा तेंदुए ने बोला हमला, 2 शावकों संग आबादी के बीच घूमती फिरती दिखी

बाइक सवार पर हमला करती नजर आई मादा तेंदुआ. ( Photo Credit; ETV Bharat )