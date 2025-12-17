ETV Bharat / state

रामपुर में महिला लेखपाल पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, किसान से मांगे थे 10 हजार रुपए

रामपुर : एंटी करप्शन टीम ने पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एक महिला लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने की है. महिला लेखपाल रिचा सक्सेना थाना टांडा क्षेत्र में तैनात है. आरोप है कि महिला लेखपाल ने किसान से खेत की पैमाइश और चकरोड को सही कराने के नाम पर 10 हजार की रिश्वत मांगी थी.

किसान इनायत अली का तहसील टांडा में खेत है. किसान का आरोप है कि लेखपाल ने दूसरे लोगों से पैसा लेकर उसके खेत के बीच चकरोड निकाल दिया था, जबकि उसके खेत में चकरोड दर्ज ही नहीं है. जब इस पर आपत्ति जताई और नक्शे व अभिलेख देखने की बात कही, तो लेखपाल ने कहा कि अब चकरोड निकल चुका है.

शिकायतकर्ता इनायत अली ने बताया, लेखपाल ने कहा कि अगर वह अपना मामला सही कराना चाहता है, तो एसडीएम को एक आवेदन दे दे. लेखपाल ने यह भी कहा कि आवेदन उसी के पास आएगा और वह दोबारा चकरोड सही जगह कर देगी, लेकिन इसके लिए 10 हजार रुपये देने होंगे. किसान ने एक साथ पूरी रकम देने में असमर्थता जताई और पहले पांच हजार रुपये देने की बात कही. इस पर लेखपाल तैयार हो गई.