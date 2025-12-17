ETV Bharat / state

रामपुर में महिला लेखपाल पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, किसान से मांगे थे 10 हजार रुपए

महिला लेखपाल ने किसान से खेत की पैमाइश और चकरोड को सही कराने के नाम पर 10 हजार की रिश्वत मांगी थी.

महिला लेखपाल को घर के पास से विजिलेंस ने किया गिरफ्तार.
महिला लेखपाल को घर के पास से विजिलेंस ने किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Rampur Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 9:26 PM IST

2 Min Read
रामपुर : एंटी करप्शन टीम ने पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एक महिला लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम ने की है. महिला लेखपाल रिचा सक्सेना थाना टांडा क्षेत्र में तैनात है. आरोप है कि महिला लेखपाल ने किसान से खेत की पैमाइश और चकरोड को सही कराने के नाम पर 10 हजार की रिश्वत मांगी थी.

किसान इनायत अली का तहसील टांडा में खेत है. किसान का आरोप है कि लेखपाल ने दूसरे लोगों से पैसा लेकर उसके खेत के बीच चकरोड निकाल दिया था, जबकि उसके खेत में चकरोड दर्ज ही नहीं है. जब इस पर आपत्ति जताई और नक्शे व अभिलेख देखने की बात कही, तो लेखपाल ने कहा कि अब चकरोड निकल चुका है.

शिकायतकर्ता इनायत अली ने बताया, लेखपाल ने कहा कि अगर वह अपना मामला सही कराना चाहता है, तो एसडीएम को एक आवेदन दे दे. लेखपाल ने यह भी कहा कि आवेदन उसी के पास आएगा और वह दोबारा चकरोड सही जगह कर देगी, लेकिन इसके लिए 10 हजार रुपये देने होंगे. किसान ने एक साथ पूरी रकम देने में असमर्थता जताई और पहले पांच हजार रुपये देने की बात कही. इस पर लेखपाल तैयार हो गई.

किसान ने मुरादाबाद एंटी करप्शन विभाग में रिश्वत मांगने की शिकायत कर दी. टीम ने प्लानिंग बनाई. किसान ने लेखपाल को फोन कर पैसे देने के लिए कहा. इसपर महिला लेखपाल ने 17 दिसंबर को पैसे देने के लिए घर आने को कहा. किसान महिला लेखपाल के घर से 50 मीटर दूर पैसे दे रहा था, तभी एंटी करप्शन टीम ने महिला लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया. तलाशी में रिश्वत की रकम बरामद की गई है. गिरफ्तारी के बाद महिला लेखपाल को कोतवाली सिविल लाइंस ले जाया गया.

