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मेरठ कचहरी में तलवार लेकर पहुंची महिला वकील, पुलिस से हुई तीखी बहस

मेरठ: जिले में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला अधिवक्ता खुलेआम हाथ में तलवार लहराते हुए कमिश्नरी चौराहे पर पहुंच गई. कचहरी जैसे संवेदनशील इलाके में महिला को तलवार के साथ देख सुरक्षाकर्मियों और पुलिस के हाथ-पांव फूल गए. आनन-फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और महिला को घेर लिया.

पुलिस से हुई बहस: पुलिस और महिला अधिवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक और हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. ​पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तलवार को जब्त कर लिया. महिला को थाने ले जाकर पूछताछ की. महिला की पहचान रेनू सिंह राणा के रूप में हुई है, जो खुद को अधिवक्ता और 'सोशल समाज पार्टी' की राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रही हैं.

मेरठ में महिला वकील का हंगामा (Video Credit: ETV Bharat)

​यह तलवार मेरी पुश्तैनी है और मुझे तलवारबाजी का शौक है. तलवार की स्थिति थोड़ी खराब हो रही थी, इसलिए मैं इसे केवल ठीक (मरम्मत) कराने के लिए अपने साथ लेकर आई थी. मेरा कोई गलत इरादा नहीं था. मैं इस तलवार को लेकर पूरी कचहरी परिसर में घूमकर आई हूं, वहां चेकिंग के दौरान मुझे किसी भी सुरक्षाकर्मी ने नहीं रोका. अगर यह गैरकानूनी था, तो मुझे कचहरी में क्यों नहीं टोका गया? यहां कमिश्नरी पर आकर पुलिस बेवजह मुद्दा बना रही है.- रेनू सिंह राणा, महिला अधिवक्ता