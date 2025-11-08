ETV Bharat / state

गुरुग्राम में महिला वकील समेत तीन गिरफ्तार, झूठे केस में फंसा कर लोगों से करते थे ठगी, करोड़ों की नकदी और ज्वैलरी बरामद

Female lawyer Arrested in Gurugram: गुरुग्राम पुलिस ने महिला वकील समेत तीन ठग को गिरफ्तार किया है. करोड़ों की नकदी और रुपये बरामद.

Female lawyer Arrested in Gurugram
Female lawyer Arrested in Gurugram (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 8, 2025 at 9:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी महिला वकील को गिरफ्तार किया है, जो न्याय दिलाने के नाम पर लोगों को ठगती थी. वकील झूठे POCSO एक्ट यानी बच्चों से जुड़े यौन अपराध की धाराओं में लोगों को फंसा कर लाखों रुपये की ठगी करती थी. इस गैंग में वकील के साथ उसका पति और एक सड़क किनारे गुब्बारे-खिलौने बेचने वाला व्यक्ति भी शामिल था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर डेढ़ करोड़ रुपये नकद और ढाई करोड़ रुपये की ज्वेलरी बरामद की है.

गुरुग्राम महिला वकील समेत तीन गिरफ्तार: गीतिका नाम की महिला वकील कोर्ट में वैवाहिक विवादों और महिला उत्पीड़न के मामलों में लोगों की पैरवी करती थी. इसने धीरे-धीरे इसी काम को ठगी का जरिया बना लिया. गीतिका ने अपने पति हर्ष और एक गुब्बारे-खिलौने बेचने वाले शख्स हनुमान के साथ मिलकर एक गैंग बना ली. तीनों मिलकर झूठे POCSO एक्ट के केस रचते थे. हनुमान अपने छोटे बेटे का सहारा लेकर किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कुकर्म का आरोप लगाता, फिर ये वकील उस व्यक्ति को केस से बचाने के नाम पर मोटी रकम वसूल करती थी.

गुरुग्राम में महिला वकील समेत तीन गिरफ्तार (Etv Bharat)

बिजनेसमैन के केस से हुआ खुलासा: दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर-65 थाना क्षेत्र में एक POCSO केस दर्ज हुआ था. जहां एक बिजनेसमैन पर आरोप था कि उसने एक छोटे बच्चे के साथ कुकर्म किया है. यह मामला बच्चे के पिता हनुमान ने दर्ज कराया था. जो सड़क किनारे गुब्बारे बेचने का काम करता है. पुलिस ने जांच में जब हनुमान के बयान और सबूतों को खंगाला, तो कई गड़बड़ियां सामने आईं. सख्त पूछताछ में हनुमान टूट गया और उसने महिला वकील गीतिका का नाम उगल दिया. उसने बताया कि गीतिका हर फर्जी केस के लिए उसे मोटी रकम देती थी और उसी के कहने पर वो निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगाता था.

तीनों आरोपियों को सात दिन की रिमांड: गुरुग्राम डीसीपी हितेश यादव ने बताया "अब तक पुलिस की जांच में तीन से अधिक फर्जी POCSO केस का खुलासा हुआ है, हालांकि पुलिस को शक है कि ये गैंग इससे कहीं ज़्यादा लोगों को ठग चुका है. फिलहाल तीनों आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं और पुलिस अन्य पीड़ितों की पहचान में जुटी है. गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने से डेढ़ करोड़ रुपये नकद और ढाई करोड़ रुपये की ज्वेलरी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. इन दस्तावेजों से पता चलता है कि महिला वकील गीतिका ने कई मामलों में झूठे सबूत बनाकर और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर लोगों को जाल में फंसाया और फिर मोटी रकम लेकर केस को खत्म कराया."

ये भी पढ़ें- हरियाणा से विदेश भेजने के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों से ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार, करीब दो करोड़ का सामान बरामद

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में चोर गिरोह का पर्दाफाश, महिला समेत चार अरेस्ट, पुलिस ने गर्भवती महिला के हत्यारे को भी किया गिरफ्तार

TAGGED:

FEMALE LAWYER ARRESTED IN GURUGRAM
GURUGRAM POLICE
गुरुग्राम महिला वकील गिरफ्तार
गुरुग्राम ठग गैंग पर्दाफाश
FEMALE LAWYER ARRESTED IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.