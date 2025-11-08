गुरुग्राम में महिला वकील समेत तीन गिरफ्तार, झूठे केस में फंसा कर लोगों से करते थे ठगी, करोड़ों की नकदी और ज्वैलरी बरामद
Female lawyer Arrested in Gurugram: गुरुग्राम पुलिस ने महिला वकील समेत तीन ठग को गिरफ्तार किया है. करोड़ों की नकदी और रुपये बरामद.
Published : November 8, 2025 at 9:39 AM IST
गुरुग्राम: हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी महिला वकील को गिरफ्तार किया है, जो न्याय दिलाने के नाम पर लोगों को ठगती थी. वकील झूठे POCSO एक्ट यानी बच्चों से जुड़े यौन अपराध की धाराओं में लोगों को फंसा कर लाखों रुपये की ठगी करती थी. इस गैंग में वकील के साथ उसका पति और एक सड़क किनारे गुब्बारे-खिलौने बेचने वाला व्यक्ति भी शामिल था. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर डेढ़ करोड़ रुपये नकद और ढाई करोड़ रुपये की ज्वेलरी बरामद की है.
गुरुग्राम महिला वकील समेत तीन गिरफ्तार: गीतिका नाम की महिला वकील कोर्ट में वैवाहिक विवादों और महिला उत्पीड़न के मामलों में लोगों की पैरवी करती थी. इसने धीरे-धीरे इसी काम को ठगी का जरिया बना लिया. गीतिका ने अपने पति हर्ष और एक गुब्बारे-खिलौने बेचने वाले शख्स हनुमान के साथ मिलकर एक गैंग बना ली. तीनों मिलकर झूठे POCSO एक्ट के केस रचते थे. हनुमान अपने छोटे बेटे का सहारा लेकर किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कुकर्म का आरोप लगाता, फिर ये वकील उस व्यक्ति को केस से बचाने के नाम पर मोटी रकम वसूल करती थी.
बिजनेसमैन के केस से हुआ खुलासा: दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर-65 थाना क्षेत्र में एक POCSO केस दर्ज हुआ था. जहां एक बिजनेसमैन पर आरोप था कि उसने एक छोटे बच्चे के साथ कुकर्म किया है. यह मामला बच्चे के पिता हनुमान ने दर्ज कराया था. जो सड़क किनारे गुब्बारे बेचने का काम करता है. पुलिस ने जांच में जब हनुमान के बयान और सबूतों को खंगाला, तो कई गड़बड़ियां सामने आईं. सख्त पूछताछ में हनुमान टूट गया और उसने महिला वकील गीतिका का नाम उगल दिया. उसने बताया कि गीतिका हर फर्जी केस के लिए उसे मोटी रकम देती थी और उसी के कहने पर वो निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगाता था.
तीनों आरोपियों को सात दिन की रिमांड: गुरुग्राम डीसीपी हितेश यादव ने बताया "अब तक पुलिस की जांच में तीन से अधिक फर्जी POCSO केस का खुलासा हुआ है, हालांकि पुलिस को शक है कि ये गैंग इससे कहीं ज़्यादा लोगों को ठग चुका है. फिलहाल तीनों आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं और पुलिस अन्य पीड़ितों की पहचान में जुटी है. गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने से डेढ़ करोड़ रुपये नकद और ढाई करोड़ रुपये की ज्वेलरी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं. इन दस्तावेजों से पता चलता है कि महिला वकील गीतिका ने कई मामलों में झूठे सबूत बनाकर और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर लोगों को जाल में फंसाया और फिर मोटी रकम लेकर केस को खत्म कराया."
