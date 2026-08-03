मुजफ्फरनगर में महिला कांवड़ यात्री ने जुड़वां बेटों को दिया जन्म, नाम रखा कार्तिक और गणेश

मुजफ्फरनगर में महिला कांवड़ यात्री ने जुड़वां बेटों को दिया जन्म, नाम रखा कार्तिक और गणेश
महिला गंगाजल लेकर दिल्ली अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान पेट में तेज दर्ज होने लगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 4:10 PM IST
मुजफ्फरनगर : श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था और मातृत्व का अनूठा संगम देखने को मिला. हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रही एक गर्भवती कांवड़िया को रास्ते में प्रसव पीड़ा होने पर जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसने जुड़वा बेटों को जन्म दिया. समय से पहले जन्म लेने के कारण दोनों नवजातों को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके चलते उन्हें विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में भर्ती किया गया. फिलहाल मां और दोनों बच्चों की स्थिति सामान्य है.
दिल्ली के बुराड़ी की रहने वाली नेहा (24) पत्नी अनुराग के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रही थी. भीड़ अधिक होने के कारण रास्ते में वह अपने पति से बिछड़ गई. सोमवार सुबह जब वह मुजफ्फरनगर पहुंची तो अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया. महिला की गंभीर हालत देखकर एक अन्य कांवड़िए ने ने तुरंत ऑटो से जिला महिला अस्पताल पहुंचाया.
अस्पताल की सीएमओ डॉ. बांसुरी भास्कर ने बताया कि महिला को प्रसव पीड़ा पर अस्पताल लाया गया था. नॉर्मल डिलीवरी के दौरान महिला ने दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है. सातवें महीने में प्रसव होने के कारण दोनों नवजात प्री-मैच्योर और कमजोर हैं, इसलिए उन्हें जिला महिला अस्पताल के नर्सरी वार्ड में विशेष निगरानी में रखा गया है. महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है.
वहीं बच्चों के जन्म के बाद महिला कांवड़ यात्री नेहा ने भावुक होते हुए बताया कि यह भगवान आशुतोष का आशीर्वाद है. मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन और पुलिस ने समय पर मदद कर मेरी जान बचाई. शिव भक्ति से प्रेरित होकर उसने अपने दोनों बेटों का नाम कार्तिक और गणेश रखा है. जिला अस्पताल में शिव भक्तों में खुशी का माहौल है. लोग इसे सावन के महीने में भोले बाबा का चमत्कार बता रहे हैं.
यह भी पढ़ें : आज से तू मेरे लिए मर गयी...फिरोजाबाद में पति ने जिंदा पत्नी का किया पिंडदान, 12 साल पहले की थी लव मैरिज