IIT कानपुर में फिर सुसाइड: झारखंड की महिला स्टाफ ने कैंपस में दी जान; होने वाली थी सगाई
कानपुर डीसीपी पश्चिमी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि सुबह IIT कानपुर में जूनियर टेक्निशयन अंजू कुमारी के सुसाइड की सूचना मिली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 2:56 PM IST
कानपुर: IIT कानपुर कैंपस में महिला महिला जूनियर टेक्निशियन ने आत्महत्या कर ली है. शनिवार को केमिस्ट्री विभाग की महिला स्टाफ का शव फंदे से लटकता पाया गया.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कुछ साक्ष्य कलेक्ट किए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दे दी गई है.
डीसीपी पश्चिमी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि सुबह IIT कानपुर में जूनियर टेक्निशयन अंजू कुमारी के सुसाइड की सूचना मिली. वह पिछले तीन साल से यहां काम कर रही थीं. अंजू मूलरुप से झारखंड राज्य के जादूगोड़ा की रहने वाली थीं.
पुलिस को मौके से एक डायरी मिली है, जिसमें वह रोजमर्रा की बातें लिखा करती थीं. प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि सुसाइड के पीछे पारिवारिक इश्यू हो सकता है. अंजू की सगाई होने वाली थी.
पुलिस के अनुसार "वह अपने फ्यूचर हसबैंड से बात भी करती थी. शनिवार सुबह भी बात हुई थी. हम सीडीआर डिटेल निकाल रहे हैं. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी."
IIT कानपुर के उपनिदेशक प्रो. ब्रजभूषण ने कहा कि महिला स्टाफ कर्मी ने शनिवार सुबह सुसाइड किया है. जैसे ही सूचना मिली, तत्काल पुलिस को जानकारी दी गई. युवती यहां पर पिछले तीन साल से काम कर रही थी.
सुसाइड की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि कुछ महीने पहले एक पीएचडी स्कॉलर ने भी जान दे दी थी.
वहीं अंजू कुमारी की अचानक मौत पर IIT कानपुर की तरफ से कहा गया है कि "बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की जूनियर टेक्नीशियन अंजू कुमारी की दुखद मौत हो गई है. हम उनके अचानक चले जाने पर दुख जताते हैं. और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं. IIT कानपुर जांच में पुलिस और फोरेंसिक टीम के साथ सहयोग कर रहा है. इंस्टीट्यूट दुखी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सपोर्ट देता है."
