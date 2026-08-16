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मेरठ में महिला दरोगा सस्पेंड; आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो की तकनीकी और सत्यता की जांच साइबर सेल को सौंपी गई है. साइबर सेल की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. इसके अलावा, पूरे प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच का जिम्मा क्षेत्राधिकारी कार्यालय की अधिकारी सौम्या सिंह को सौंपा गया है.

मेरठ : जिले में तैनात एक महिला उपनिरीक्षक का सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. विभागीय सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित महिला दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

​एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि मेरठ में नियुक्त महिला उपनिरीक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो कि आपत्तिजनक है. यह कृत्य विभाग की सोशल मीडिया पॉलिसी का सीधा उल्लंघन है. प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित महिला उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

​वीडियो की सत्यता की जांच के लिए मामला साइबर सेल को सौंपा गया है. साइबर सेल से विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही, संपूर्ण प्रकरण की विभागीय जांच क्षेत्राधिकारी कार्यालय सौम्या सिंह द्वारा संपादित की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर महिला उपनिरीक्षक को निलंबित किया गया है.

बता दें कि महिला दरोगा पर पर इस कार्रवाई की चर्चा महकमे में बनी हुई है. इससे पहले भी सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने पर विभाग में एक्शन लिए गए हैं.

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