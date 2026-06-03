ETV Bharat / state

जगदलपुर केंद्रीय जेल में महिला बंदी ने दी जान, चाचा की हत्या का था आरोप

प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि मृतक महिला मानसिक रूप से परेशान थी.

FEMALE INMATE DIES BY SUICIDE
जगदलपुर केंद्रीय जेल में महिला बंदी ने दी जान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर: चाचा की हत्या के आरोप में जेल में बंद महिला कैदी ने कारागार में जान दे दी. महिला बंदी की मौत के बाद जेल प्रबंधन सकते में है. जेल परिसर में महिला बंदी की जान देने की घटना से जेल के भीतर सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खडे़ हो गए हैं. जेल प्रशासन ने बताया कि महिला बंदी 2 महीने पहले ही जेल पहुंची थी. पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक मृतक महिला को उसका चाचा परेशान किया करता था. छेड़छाड़ और प्रताड़ना से तंग आकर उसने चाचा की हत्या कर दी, ऐसा आरोप उसके ऊपर था. जेल प्रशासन ने बताया कि महिला न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल में बंद थी.

जेल में महिला बंदी ने दी जान

बस्तर ASP माहेश्वर नाग ने कहा, 31 मई रविवार की सुबह जेल के बैरक में एक महिला के द्वारा जान देने का मामला सामने आया. जिसके बाद कोतवाली थाना टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद मर्ग कायम करके न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत किया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है.

जगदलपुर केंद्रीय जेल में महिला बंदी ने दी जान (ETV Bharat)

31 मई की सुबह पुलिस को ये सूचना मिली की जिला जेल में 302 की महिला कैदी ने जान दे दी है. शव का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया. न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा मामले की जांच की जा रही है: माहेश्वर नाग, एएसपी

मानसिक रुप से परेशान होने की बात आई सामने

पुलिस की शुरूआती जांच में ये बात सामने आई है कि जयमती मानसिक रूप से काफी परेशान थी. उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं. उसका पति और परिवार का कोई भी सदस्य उससे मिलने जेल नहीं आ रहा था. इसी अकेलेपन और मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया होगा ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि जांच के बाद मौत की वजह साफ होगी.

जेल के भीतर की सुरक्षा पर उठे सवाल

जेल में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद रहती है. भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच कैसे कोई महिला फांसी लगा सकती है. जिस तरह से महिला के मानसिक रुप से परेशान होने की बात कही जा रही है, उसे देखते हुए जिला जेल प्रशासन ने क्या कोई सतर्कता बरती. जैसा की सभी को पता है कि जेल में सभी बंद लोगों की नियमित तौर पर निगरानी होती है, ऐसे में महिला ने कैसे घातक कदम उठा लिया अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं.

महतारी वंदन योजना: हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, 2 हजार लोगों का योजना से कटा नाम

सुशासन तिहार पर बारिश की मार, बस्तर में नहीं उतरा सीएम साय का हेलिकॉप्टर

बकावंड तहसील के पटवारी पर गंभीर आरोप, कागजात बनाने के नाम पर कई लोगों से पैसे ठगने की शिकायत

TAGGED:

JAGDALPUR
MAHESHWAR NAG ASP
JAGDALPUR CENTRAL JAIL
DISTRICT HOSPITAL BASTAR
FEMALE INMATE DIES BY SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.