महिला आईएएस अधिकारी ने आईएएस पति पर किया प्रताड़ना का केस, जानिए पूरा मामला...

जयपुर के एसएमएस अस्पताल थाने में मुकदमा दर्ज. पुलिस कर रही मामले की जांच.

Police Commissionerate, Jaipur
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
जयपुर: राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जयपुर में एक महिला आईएएस अधिकारी ने अपने आईएएस पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. महिला आईएएस ने अपने आईएएस पति के खिलाफ परेशान करने और प्रताड़ित करने की पुलिस को शिकायत दी. इस आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपों की जांच में जुट गई.

एसएमएस थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. बीएनएस की धारा 85, 308(2), 127(2), 140(3), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66, 66C, 66D के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच एसीपी श्रीमनलाल मीणा कर रहे हैं.

मानसिक और शारीरिक हिंसा का आरोप: थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि वर्ष 2014 बैच की आईएएस अधिकारी भारती दीक्षित ने अपने पति आशीष मोदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. मोदी भी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. थानाधिकारी के अनुसार भारती दीक्षित ने मानसिक और शारीरिक हिंसा, जान का भय उत्पन्न करने, बंधक बनाकर रखने, धमकी देने, सरकारी डेटा तक अवैध पहुंच बनाने, फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की हैकिंग करने और घर में कैमरों के जरिए निगरानी रखने जैसे गंभीर आरोप अपनी लगाए हैं.

शादी के जाल में फंसाने का आरोप: थानाधिकारी ने जानकारी दी कि महिला IAS अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उनकी भावनात्मक रूप से कमजोर अवस्था का फायदा उठाकर विवाह जाल में फंसाया. उसके बाद लगातार डराया-धमकाया गया. उन्होंने एफआईआर में आरोप लगाया कि उनके पिता और परिवार को खत्म करने की भी धमकियां दी गई. मोबाइल में गोपनीय सरकारी फाइलों तक पहुंच बनाने के लिए मोबाइल को दो अन्य डिवाइस से जोड़ने का भी प्रयास किया गया.

