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सरकारी महिला टीचर ने की आत्महत्या: पीहर वालों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज कराया मामला

मृतक महिला के पिता की रिपोर्ट के अनुसार उसकी बेटी को दो बेटियां हुई थी.

Bhatta Basti Police Station
पुलिस थाना भट्टा बस्ती (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 5:35 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके में एक सरकारी स्कूल की टीचर के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पिता का आरोप है कि बेटा नहीं होने पर ससुराल वाले ताना मारते थे. ससुराल वालों से परेशान होकर बेटी ने आत्महत्या कर ली.

भट्टा बस्ती थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार सैनी के मुताबिक शास्त्री नगर के शिव कॉलोनी में रहने वाली सरकारी स्कूल की टीचर नीरू गुप्ता ने आत्महत्या की है. मृतक महिला रींगस के सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी. मंगलवार दोपहर को स्कूल से घर पर आई थी. इसके बाद अपने कमरे में आत्महत्या कर ली. देर शाम को परिजनों को मामले का पता चला. परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. परिजन महिला को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. महिला के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

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पुलिस के मुताबिक मृतक महिला के पिता पुष्कर लाल गुप्ता ने मृतक टीचर के पति और ससुराल वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है. मृतक महिला के पिता की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2013 में उनकी बेटी की शादी योगेश अग्रवाल के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था. दिसंबर 2013 में बेटी का जन्म हुआ. इसके बाद फरवरी 2019 में दूसरी बेटी का जन्म हुआ. दो बेटियां पैदा होने के बाद ससुराल वालों ने ज्यादा ताने देना शुरू कर दिया. नवंबर 2021 में ससुराल वालों ने मारपीट करके घर से निकाल दिया. पीहर वालों ने कुछ दिन बाद समझाइश कर वापस ससुराल भेज दिया. नीरू गुप्ता की वर्ष 2023 में रींगस के सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी लगी थी.

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मृतक महिला के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी ने फोन करके परेशान करने के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि बेटा नहीं होने की वजह से ससुराल वाले मार देंगे. ससुराल वाले ताना देते थे कि तेरे बेटा नहीं हो रहा. बेटियां ही पैदा हो रही है. पिता का कहना है कि बेटी ने फोन पर यह भी कहा था कि मेरी दोनों बेटियों का ध्यान रखना.

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