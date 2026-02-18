ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 2 महिला गांजा तस्कर अरेस्ट, रायपुर पुलिस की कार्रवाई, 5 लाख का माल जब्त

गिरफ्तार दोनों महिलाओं में से एक महिला रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वहीं दूसरी महिला मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की रहने वाली है. गांजा तस्करी के मामले में पकड़ी गई दोनों महिला आरोपियों से पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है. टिकरापारा पुलिस ने दोनों महिला आरोपियों के खिलाफ धारा 20 बी नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

रायपुर : रायपुर टिकरापारा पुलिस ने दो महिला तस्करों पर एक्शन लिया है. दोनों महिलाएं गांजा तस्करी का काम करती थी. दोनों महिलाओं को रायपुर पुलिस ने रावणभाटा मैदान के पास से बुधवार को गिरफ्तार किया है. महिला तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 10 किलोग्राम गांजा जप्त किया है. जिसका बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए हैं.

जानिए रायपुर पुलिस को कैसे मिली सफलता ?

क्राइम एवं साइबर डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रावणभाटा मैदान से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो गांजा की बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रही थी.

एक महिला रायपुर के खमतराई इलाके की रहने वाली है. दूसरी महिला शहडोल की निवासी है. यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और टिकरापारा पुलिस ने संयुक्त रूप से की है-स्मृतिक राजनाला, डीसीपी

गांजा तस्करों पर रायपुर पुलिस का एक्शन

साल 2026 में जनवरी से अब तक एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने गांजा तस्करी के कुल 14 मामलों में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से लगभग 142 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 लाख 5 हजार रुपए भी बरामद किए हैं. 2 चार पहिया वाहन और 6 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. इस तरह से नगद रकम और गांजे की कीमत मिलाकर 83 लाख 85 हजार रुपये का सामान जब्त किया है.