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लेडी तस्कर ने फैलाया गांजा तस्करी का जाल, एक क्लू से पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश

लेडी तस्कर ने फैलाया गांजा तस्करी का जाल ( PENDRA POLICE STATION )

जीपीएम: पेंड्रा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि गांजी तस्करी के इस खेल में प्रमुख मास्टरमाइंड एक महिला है. पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के बयान पर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई महिला पर आरोप है कि वो गांजा तस्करी के गिरोह से जुड़ी हुई है. पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

