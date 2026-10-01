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लेडी तस्कर ने फैलाया गांजा तस्करी का जाल, एक क्लू से पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश

पकड़े गए तस्कर ने खुलासा किया कि वो गांजे की खेप एक महिला से लेकर आता है. मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट.

FEMALE GANJA SMUGGLER ARRESTED
लेडी तस्कर ने फैलाया गांजा तस्करी का जाल (PENDRA POLICE STATION)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2026 at 7:25 PM IST

3 Min Read
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जीपीएम: पेंड्रा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि गांजी तस्करी के इस खेल में प्रमुख मास्टरमाइंड एक महिला है. पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के बयान पर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई महिला पर आरोप है कि वो गांजा तस्करी के गिरोह से जुड़ी हुई है. पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

गांजा तस्करी के खेल में लेडी तस्कर शामिल

पेंड्रा एसडीओपी राजेश देवांगन ने बताया कि कि बीते दिनों पेंड्रा पुलिस की कार्रवाई में एक तस्कर पकड़ा गया था. तस्कर सोनू राठौर को जब घेराबंदी कर उसके ठिकाने से पकड़ा गया तो उसके पास भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ. आरोपी ने गांजे की बड़ी खेप को अपनी बाड़ी में छिपा रखा था. पेंड्रा पुलिस ने बताया कि सोनू राठौर के पास से कुल 18 किलो 450 ग्राम गांजा मिला. इस गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 25 हजार के करीब है. पकड़े गए तस्कर सोनू राठौर, निवासी बचरवार ने बताया कि वो गांजे की खेप डिलीवरी के लिए एक महिला से लेकर आता है.

लेडी तस्कर ने फैलाया गांजा तस्करी का जाल (PENDRA POLICE STATION)

लाखों का गांजा पकड़ा गया

आरोपी सोनू राठौर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. इसके बाद पुलिस ने केवल गांजा बरामदगी तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि गांजा तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल शुरू की. पुलिस ने विवेचना के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल, संदिग्ध संपर्कों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों की जांच की. इसी जांच के दौरान अमरपुर निवासी कुशुम गौतम की भूमिका सामने आई.

जिसके बाद पुलिस ने सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कुशुम गौतम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और तस्करी के इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं.

जानिए क्या है एनडीपीएस एक्ट और क्या इसके तहत कार्रवाई के प्रावधान

एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा की तस्करी और बिक्री गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है. बरामद मात्रा को देखते हुए आरोपियों पर कठोर धाराएं लगाई गई हैं. इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान कड़ा है, ताकि मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को लंबी अवधि की सजा हो सकती है.

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