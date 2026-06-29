आंख में मिर्च पाउडर झोंककर लूट करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार
महिला गैंग राजस्थान के अन्य जिलों में भी चोरी और नकबजनी जैसी वारदातों को अंजाम दे चुकी है.
Published : June 29, 2026 at 1:36 PM IST
झालावाड़ : जिले के पनवाड़ थाना पुलिस ने आंखों में लाल मिर्च झोंक, ब्लेड से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त ब्लड के टुकड़े और लाल मिर्च का पाउडर भी बरामद किया है. इस महिला गैंग की ओर से गत दिनों कस्बे में कपड़े की दुकान पर लूट का प्रयास किया था.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में लूट और डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. गत दिनों पनवाड़ कस्बे में कपड़े की दुकान पर लूट के प्रयास के मामले में चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हेमलता उर्फ ममता, रंगीली, भूली बाई और कोशना के रूप में हुई है. सभी आरोपी बारां जिले के अटरू एवं सीसवाली क्षेत्र की निवासी हैं.
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एसपी ने बताया कि शातिर महिलाओं की गैंग वारदात के दौरान पहले दुकानदार या पीड़ित का ध्यान भटकाती थी. बाद में उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक उस पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर लूट की वारदात को अंजाम देती थी. महिला गैंग राजस्थान के अन्य जिलों में भी चोरी और नकबजनी जैसी वारदातों को अंजाम दे चुकी है. आरोपियों के खिलाफ जयपुर, बारां, नागौर, झुंझुनू और अजमेर सहित विभिन्न थानों में चोरी, लूट और अन्य आपराधिक मामलों के मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस गैंग से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है.