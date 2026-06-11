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महिला वनकर्मी की फाड़ी वर्दी, कीमती लकड़ी काटने की कर रही थी तफ्तीश, शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज

पेंड्रा थाना क्षेत्र में महिला वनकर्मी के साथ मारपीट और अभद्रता की गई है. आरोपियों ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए वर्दी भी फाड़ी.

Female forest worker uniform torn
महिला वनकर्मी की फाड़ी वर्दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा थाना क्षेत्र में शासकीय कार्य के दौरान एक महिला वन रक्षक के साथ मारपीट, अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद पेंड्रा पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ गम्भीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कहां हुई घटना ?

जानकारी के अनुसार पूरा मामला लाटा परिसर में तैनात महिला वन रक्षक गिरिजा कंवर से जुड़ा हुआ है. जब वो सुरक्षा श्रमिकों के साथ कक्ष क्रमांक 2350 में नियमित जंगल भ्रमण पर निकली थीं. भ्रमण के दौरान उन्हें जंगल से लगे क्षेत्र में स्थित एक मकान में सागौन की बल्ली ताजी कटी रखी हुई दिखाई दी. वनोपज से संबंधित होने के कारण महिला वन रक्षक अपने साथ मौजूद श्रमिकों के साथ लकड़ी के संबंध में जानकारी लेने उस घर पहुंचीं.

महिला वनकर्मी की फाड़ी वर्दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच का विरोध और मारपीट

बताया गया कि घर में मौजूद इतवारू भैना, उसकी पत्नी सुमित्रा और सास दयावती वन विभाग की टीम को देखकर नाराज हो गए. आरोप है कि तीनों ने महिला वन रक्षक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. जब गिरिजा कंवर ने इसका विरोध किया और शासकीय कार्य में सहयोग करने की बात कही, तो आरोपियों ने उग्र होकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.

महिला वनकर्मी की फाड़ी वर्दी

शिकायत के अनुसार आरोपियों ने महिला वन रक्षक को जमीन पर गिराकर मारपीट की तथा उनकी शासकीय वर्दी भी फाड़ दी. इतना ही नहीं, आरोपियों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी .घटना के दौरान मौजूद श्रमिकों ने बीच-बचाव कर किसी तरह महिला वनकर्मी को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया.

महिला वन रक्षक ने पेंड्रा थाना पहुंचकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई.पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 0178/26 दर्ज करते हुए आरोपी सुमित्रा, दयावती और इतवारू भैना के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121(1), 132, 296, 3(5) एवं 351(3) के तहत मामला पंजीबद्ध किया है- श्याम सिदार एसडीओपी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, ड्यूटी के दौरान महिला वनकर्मी के साथ हुई इस घटना को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों में भी नाराजगी देखी जा रही है.

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