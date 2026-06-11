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महिला वनकर्मी की फाड़ी वर्दी, कीमती लकड़ी काटने की कर रही थी तफ्तीश, शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज

गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा थाना क्षेत्र में शासकीय कार्य के दौरान एक महिला वन रक्षक के साथ मारपीट, अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद पेंड्रा पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ गम्भीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कहां हुई घटना ?

जानकारी के अनुसार पूरा मामला लाटा परिसर में तैनात महिला वन रक्षक गिरिजा कंवर से जुड़ा हुआ है. जब वो सुरक्षा श्रमिकों के साथ कक्ष क्रमांक 2350 में नियमित जंगल भ्रमण पर निकली थीं. भ्रमण के दौरान उन्हें जंगल से लगे क्षेत्र में स्थित एक मकान में सागौन की बल्ली ताजी कटी रखी हुई दिखाई दी. वनोपज से संबंधित होने के कारण महिला वन रक्षक अपने साथ मौजूद श्रमिकों के साथ लकड़ी के संबंध में जानकारी लेने उस घर पहुंचीं.

महिला वनकर्मी की फाड़ी वर्दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच का विरोध और मारपीट

बताया गया कि घर में मौजूद इतवारू भैना, उसकी पत्नी सुमित्रा और सास दयावती वन विभाग की टीम को देखकर नाराज हो गए. आरोप है कि तीनों ने महिला वन रक्षक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. जब गिरिजा कंवर ने इसका विरोध किया और शासकीय कार्य में सहयोग करने की बात कही, तो आरोपियों ने उग्र होकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.