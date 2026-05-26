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जेएलएन अस्पताल के महिला टॉयलेट में मिला मादा भ्रूण, मध्यरात्रि में मचा हड़कंप, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा प्रशासन

भ्रूण में जान नहीं थी. उसे जांच के लिए मोर्चरी में रखवाया गया. अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है.

JLN Medical college Hospital Ajmer
जेएलएन अस्पताल. (Etv Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 2:40 PM IST

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अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में सोमवार मध्यरात्रि करीब दो बजे सनसनी फैल गई. आपातकालीन वार्ड के महिला टॉयलेट में एक मादा भ्रूण पड़ा मिला. वहां मौजूद एक मरीज की महिला परिजन टॉयलेट गई, तो उसकी नजर दीवार के सहारे रखे भ्रूण पर पड़ी. उसने तुरंत नर्सिंग स्टाफ को बताया. ड्यूटी डॉक्टर ने भ्रूण की जांच की, जिसका वजन मात्र 320 ग्राम और लंबाई 23 सेंटीमीटर थी. भ्रूण में न तो दिल की धड़कन थी और न ही जीवन के कोई अन्य लक्षण. वह पूरी तरह विकसित नहीं था. अस्पताल प्रशासन ने भ्रूण को मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस को सूचना दे दी. सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.

अस्पताल की आपातकालीन यूनिट के महिला टॉयलेट में सोमवार मध्यरात्रि करीब 2 बजे भ्रूण मिला. भ्रूण टॉयलेट की दीवार के सहारे पड़ा था. नर्सिंग स्टाफ ने मामले की जानकारी अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया को दी. रात में ही भ्रूण को पीडियाट्रिक यूनिट में लाया गया, जहां उसकी जांच की गई. भ्रूण में जान नहीं थी, इसलिए उसे आगामी जांच और कार्रवाई के लिए मोर्चरी में रखवाया गया. अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है. अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है.

डॉ अनिल सामरिया, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर. (Etv Bharat Ajmer)

पढ़ें: PCPNDT की जयपुर में बड़ी कार्रवाई, भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त गिरोह का पर्दाफाश, डॉक्टर सहित तीन गिरफ्तार

जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि मध्यरात्रि को सूचना मिली थी कि आपातकालीन वार्ड के टॉयलेट में नवजात शिशु मिला है. ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग ऑफिसर ने उसे एनआईसीयू में ले जाकर जांच करवाई. उस वक्त ड्यूटी डॉक्टर ने भ्रूण की जांच की. वह 320 ग्राम का भ्रूण था, जिसकी लंबाई 23 सेंटीमीटर थी. बाहरी निरीक्षण से लग रहा है कि भ्रूण पूरी तरह विकसित नहीं था. भ्रूण में दिल की धड़कन नहीं थी, न ही जीवित होने के कोई अन्य संकेत थे. उसे मोर्चरी में रखवा दिया गया है. भ्रूण की विस्तृत जांच होगी. उन्होंने बताया कि पुलिस को भी सूचना दे दी गई है.

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FOETUS FOUND IN WOMENS TOILET
CCTV FOOTAGE OF HOSPITAL
FEMALE FOETUS IN TOILET

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