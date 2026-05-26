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जेएलएन अस्पताल के महिला टॉयलेट में मिला मादा भ्रूण, मध्यरात्रि में मचा हड़कंप, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा प्रशासन

अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में सोमवार मध्यरात्रि करीब दो बजे सनसनी फैल गई. आपातकालीन वार्ड के महिला टॉयलेट में एक मादा भ्रूण पड़ा मिला. वहां मौजूद एक मरीज की महिला परिजन टॉयलेट गई, तो उसकी नजर दीवार के सहारे रखे भ्रूण पर पड़ी. उसने तुरंत नर्सिंग स्टाफ को बताया. ड्यूटी डॉक्टर ने भ्रूण की जांच की, जिसका वजन मात्र 320 ग्राम और लंबाई 23 सेंटीमीटर थी. भ्रूण में न तो दिल की धड़कन थी और न ही जीवन के कोई अन्य लक्षण. वह पूरी तरह विकसित नहीं था. अस्पताल प्रशासन ने भ्रूण को मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस को सूचना दे दी. सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.

अस्पताल की आपातकालीन यूनिट के महिला टॉयलेट में सोमवार मध्यरात्रि करीब 2 बजे भ्रूण मिला. भ्रूण टॉयलेट की दीवार के सहारे पड़ा था. नर्सिंग स्टाफ ने मामले की जानकारी अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खरे और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया को दी. रात में ही भ्रूण को पीडियाट्रिक यूनिट में लाया गया, जहां उसकी जांच की गई. भ्रूण में जान नहीं थी, इसलिए उसे आगामी जांच और कार्रवाई के लिए मोर्चरी में रखवाया गया. अस्पताल प्रशासन अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है. अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है.