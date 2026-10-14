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वेतन बढ़ाने और ड्यूटी का समय तय करने की मांग को लेकर महिला कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्रबंधन से वार्ता के बाद बनी बात

महिला कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

रांची: वेतन बढ़ाने और ड्यूटी का समय निर्धारित करने की मांग को लेकर दशम फॉल थाना क्षेत्र के पांचा स्थित अर्बन कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया. अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित महिला कर्मचारियों ने रांची-टाटा मुख्य मार्ग को पांचा के पास जाम कर दिया. इसके कारण इस व्यस्त मार्ग पर करीब चार घंटे तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप रहा. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. जाम के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहनों के चालकों को घंटों इंतजार करना पड़ा.

ड्यूटी टाइम तय हो