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कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में काम ठप! कार्रवाई के भरोसे के बाद काम चालू

मेडिकल कॉलेज में महिला कर्मचारियों का हड़ताल ( Photo Credit; ETV Bharat )

कौशाम्बी: मेडिकल कॉलेज में बुधवार दोपहर एक महिला मरीज की रिंग चोरी हो गई. मरीज के परिजनों ने चोरी की आरोप नर्स पर लगाया और जमकर मारपीट की. घटना के बाद गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मचारियों ने करीब साढ़े तीन घंटे तक प्रदर्शन किया और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. घटना मंझनपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की है. जहां बुधवार दोपहर करीब 2 बजकर 20 मिनट पर एक तीमारदार 25 वर्षीय महिला मरीज को लेकर पहुंचा था. डॉक्टर के निर्देश पर ड्यूटी पर तैनात नर्स कीर्ति कुशवाहा ने मरीज का ईसीजी किया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद महिला और दो अज्ञात लोग अचानक दोबारा अस्पताल पहुंचे और सीएमएस से महिला मरीज की अंगूठी गायब होने की शिकायत की. इस संबंध में सीएमएस ने स्टाफ नर्स को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछताछ की. इतना ही नहीं सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखा. इसके बाद महिला मरीज के साथ आए दो अज्ञात व्यक्तियों ने कर्मचारी पर चीखने-चिल्लाने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने आपा खो दिया और स्वास्थ्यकर्मी का कॉलर पकड़कर मारपीट शुरू कर दी.