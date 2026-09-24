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कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज में काम ठप! कार्रवाई के भरोसे के बाद काम चालू

मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मचारियों ने करीब साढ़े तीन घंटे तक प्रदर्शन किया और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

मेडिकल कॉलेज में महिला कर्मचारियों का हड़ताल
मेडिकल कॉलेज में महिला कर्मचारियों का हड़ताल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
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कौशाम्बी: मेडिकल कॉलेज में बुधवार दोपहर एक महिला मरीज की रिंग चोरी हो गई. मरीज के परिजनों ने चोरी की आरोप नर्स पर लगाया और जमकर मारपीट की. घटना के बाद गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मचारियों ने करीब साढ़े तीन घंटे तक प्रदर्शन किया और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

घटना मंझनपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की है. जहां बुधवार दोपहर करीब 2 बजकर 20 मिनट पर एक तीमारदार 25 वर्षीय महिला मरीज को लेकर पहुंचा था. डॉक्टर के निर्देश पर ड्यूटी पर तैनात नर्स कीर्ति कुशवाहा ने मरीज का ईसीजी किया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद महिला और दो अज्ञात लोग अचानक दोबारा अस्पताल पहुंचे और सीएमएस से महिला मरीज की अंगूठी गायब होने की शिकायत की.

इस संबंध में सीएमएस ने स्टाफ नर्स को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछताछ की. इतना ही नहीं सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखा. इसके बाद महिला मरीज के साथ आए दो अज्ञात व्यक्तियों ने कर्मचारी पर चीखने-चिल्लाने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने आपा खो दिया और स्वास्थ्यकर्मी का कॉलर पकड़कर मारपीट शुरू कर दी.

सीएमएस दफ्तर में मौजूद सुरक्षा गार्डों और अन्य स्टाफ ने किसी तरह बीच-बचाव कर कर्मचारी की जान बचाई. इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. इस पूरे मामले पर समस्त स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पीड़ित स्टाफ नर्स ने सीएमएस को एक शिकायती पत्र देते हुए मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.

स्टाफ नर्स कीर्ति कुशवाहा का आरोप है कि दिनदहाड़े अस्पताल के अंदर घुसकर मुझे मारा पीटा गया. हमने अधिकारियों को पूरी घटना की लिखित तहरीर दी है, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी न कोई मुकदमा दर्ज हुआ और न आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. अगर हम अस्पताल में सुरक्षित नहीं हैं, तो इलाज कैसे करेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा और हमलावर पर कार्यवाई नही होगी, तब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे.

मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह ने बताया कि वह छुट्टी पर हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सीएमएस पंकज तिवारी ने पुलिस से संपर्क कर मामले की जांच की बात कही है. कार्रवाई के इस आश्वासन के बाद कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौट गए हैं.

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