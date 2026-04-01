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हाथरस नगरपालिका की महिला कर्मी रिश्वत लेते पकड़ी गई

हाथरस नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने महिला कर्मचारी सोनिया सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है.

Employee Caught Accepting Bribe
हाथरस नगरपालिका की महिला कर्मी रिश्वत लेते पकड़ी गई. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 6:18 PM IST

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हाथरस: नगरपालिका परिषद हाथरस की एक महिला कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है. सदर कोतवली में आगे की कारवाई चल रही है. हाथरस नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने महिला कर्मचारी सोनिया सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है.

नगर की महेश्वरी कॉलोनी की एक महिला सुमन से महिला कर्मचारी ने फाइल आगे बढ़ाई जाने के लिए रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत महिला ने एंटी करप्शन टीम से की थी.

बुधवार को अलीगढ़ से एंटी करप्शन टीम नगर पालिका पहुंची. टीम ने ऑफिस पहुंच कर सोनिया सिंह को 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

गिरफ्तारी के बाद उसे सदर कोतवली ले जाया गया. उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की तैयारी चल रही है. सोनिया के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कुछ और महिलाएं भी उसके खिलाफ शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची.

सोनिया सिंह नाम की इस महिला की तैनाती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में है, लेकिन उस पर पीएम आवास, पीएम स्वनिधि तथा व्यावसायिक लाइसेंस जैसे महत्वपूर्ण पटल के प्रभार भी थे.

नगरपालिका परिषद हाथरस के अधिशासी अधिकारी रोहित सिंह ने बताया कि सोनिया सिंह प्रधानमंत्री आवास का काम भी देख रही थीं. कोई शिकायत रही होगी, जिस पर एंटी करप्शन टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है.

एक साल के अंदर एंटी करप्शन टीम ने नगरपालिका परिषद हाथरस में दूसरी बार दस्तक दी है. इससे पहले टीम ने नगर पालिका की सेनेटरी इंस्पेक्टर महेश कुमार को 50 हजार रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ा था.

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