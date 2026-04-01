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हाथरस नगरपालिका की महिला कर्मी रिश्वत लेते पकड़ी गई

हाथरस नगरपालिका की महिला कर्मी रिश्वत लेते पकड़ी गई. ( ETV Bharat )

हाथरस: नगरपालिका परिषद हाथरस की एक महिला कर्मचारी को एंटी करप्शन टीम ने 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है. सदर कोतवली में आगे की कारवाई चल रही है. हाथरस नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने महिला कर्मचारी सोनिया सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है.

नगर की महेश्वरी कॉलोनी की एक महिला सुमन से महिला कर्मचारी ने फाइल आगे बढ़ाई जाने के लिए रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत महिला ने एंटी करप्शन टीम से की थी.

बुधवार को अलीगढ़ से एंटी करप्शन टीम नगर पालिका पहुंची. टीम ने ऑफिस पहुंच कर सोनिया सिंह को 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

गिरफ्तारी के बाद उसे सदर कोतवली ले जाया गया. उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की तैयारी चल रही है. सोनिया के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कुछ और महिलाएं भी उसके खिलाफ शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची.