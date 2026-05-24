दुर्ग में एक शोरूम के CEO पर कर्मचारियों ने लगाए गंभीर आरोप, दफ्तर में थप्पड़ भी जड़ा, छेड़छाड़ का केस दर्ज
महिला ने शोरूम के CEO के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत, अन्य 3-4 महिला कर्मचारियों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 24, 2026 at 8:30 PM IST
दुर्ग: ज़िले के नेहरू नगर स्थित मारुति सुजुकी के एक शोरूम में उस समय हड़कंप मच गया, जब महिला कर्मचारियों ने शोरूम के सीईओ अंकित आनंद पर छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए. बताया जा रहा है कि नाराज एक महिला कर्मचारी ने शोरूम के भीतर ही सीईओ पर को थप्पड़-लात मारते हुए भी अपना विरोध जताया.
थाने तक पहुंची शिकायत
भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि जुनवानी स्थित चौहान ऑटोमोबाइल में जीएम पद पर कार्यरत अंकित के खिलाफ महिला कर्मचारी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी लगातार अभद्र मैसेज भेजता था और महिला के साथ छेड़छाड़ करता था. शिकायत पर सुपेला थाने में FIR दर्ज की गई है.
कुछ और महिलाओं ने भी की शिकायत
मामले के सामने आने के बाद शोरूम में काम करने वाली अन्य 3-4 महिला कर्मचारियों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुपेला पुलिस ने आरोपी सीईओ को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पूरे प्रकरण की जांच सीएसपी स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा रही है.
अन्य महिलाओं के लिए जाएंगे बयान
पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी अन्य महिला कर्मचारियों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करता था. पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है और पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.