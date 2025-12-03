ETV Bharat / state

भिलाई में 26 लाख का गबन, आरोप में महिला कर्मचारी गिरफ्तार

जननी सुरक्षा योजना और जीवनदीप समिति बैंक के खातों से गायब की गई थी रकम,

FEMALE EMPLOYEE ARRESTED
महिला कर्मचारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 4:03 PM IST

3 Min Read
भिलाई: जल्द अमीर बनने का लालच, कई बार लोगों को हवालात की हवा खिला देता है. कुछ ऐसा ही हुआ है भिलाई में. यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतई के शासकीय राशि का गबन करने के आरोप में महिला कर्मी को गिरफ्तार किया गया है. उतई थाना पुलिस ने आरोपी महिली की गिरफ्तारी की है. उतई पुलिस के मुताबिक आरोपिया द्वारा जेएसए पद पर कार्य करते समय शासकीय राशि की धोखाधड़ी की गई.

महिला कर्मचारी ने किया 26 लाख का गबन

आरोपिया ने जननी सुरक्षा योजना और जीवनदीप समिति के बैंक खातों से 26 लाख से अधिक की राशि का गबन किया. गबन की राशि का उपयोग आरोपी ने लोन को चुकाने में किया. आरोपी है कि महिला ने शासकीय राशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर गबन को अंजाम दे रही थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से टीवीएस मोटर साइकिल, मोबाइल, बैंक खाता, चेक बुक और पैन कार्ड को जब्त किया है.

महिला कर्मचारी गिरफ्तार (ETV Bharat)

रिपोर्ट पर थाना उतई में आरोपिया किरण (39 वर्ष) निवासी राजीव नगर दुर्ग के खिलाफ धारा 316 (5), 318 (4) के तहत अपराध दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान किरण भारत सागर का पता तलाश कर उसे हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपिया ने बताया कि धोखाधड़ी किए गए राशि में से 4 लाख रुपए बजाज फाइनेंस, 5 लाख रुपए नावी फाइनेंस, एक लाख रुपये यूनिटी बैंक, 1 लाख 40 हजार रुपए मनी व्यू लोन कंपनी, 60 हजार ग्रामीण बैंक, 70 हजार रुपए श्रीराम फाइनेंस, 40 हजार रुपए सिम्स प्राइवेट कंपनी में जमा किए गए. इसी राशि से उसने एक मोटरसाइकिल की खरीदी की थी. आरोपिया ने 2 लाख 88 हजार रुपए को जननी सुरक्षा योजना एवं जीवनदीप समिति में जमा करना स्वीकार किया: सत्यप्रकाश तिवारी, भिलाई नगर सीएसपी

अक्टूबर 2025 में दिया गया गबन को अंजाम

भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने गबन के बारे में मीडिया को जानकारी दी. सीएसपी ने बताया कि नारायण लाल बंजारे निवासी बोरसी भाटा ने शिकायत दर्ज कराई थी. फरियादी ने पुलिस को बताया कि अक्टूबर 2025 में गबन को अंजाम दिया गया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतई के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र मोलन ने घटना की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि अनावेदिका किरण भारत सागर, कनिष्ठ सचिव सहायक के विरुद्ध वित्तीय एवं लेखा संबंधी अनियमितता पाई गई है. इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को शिकायत प्राप्त होने पर खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निकुम द्वारा जांच समिति गठित की गई.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतई में गबन का आरोप

समिति द्वारा जांच रिपोर्ट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतई के जीवनदीप समिति और जननी सुरक्षा योजना के शासकीय खातों में 26,06,057.64 रुपए की राशि निकाली की गई. पैसे का आहरण कर ने स्वयं के बैंक खाता एवं परिचितों के नाम पर पैसे ट्रांसफर कर दिए गए.

