हमीरपुर में अधिशासी अभियंता की पिटाई; महिला कर्मचारी ने छेड़खानी का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी
उपनिरीक्षक रामाकांत शुक्ला ने बताया कि महिला की ओर से शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 4:56 PM IST
हमीरपुर : जिले में बिजली विभाग के एक अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) और एक महिला कर्मचारी के बीच विवाद का मामला सामने आया है. महिला कर्मचारी ने अधिकारी पर छेड़खानी, अभद्रता और मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, एक महिला द्वारा अधिकारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है.
उपनिरीक्षक एवं जांच प्रभारी रामाकांत शुक्ला ने बताया कि महिला की ओर से शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है. अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने भी मामले की जांच चलने की बात कही है.
महिला कर्मचारी ने अधिकारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि इसके अलावा घर पर चाय पीने के लिए बुलाने की बात भी कई बार कही गई. महिला का कहना है कि उसने अधिकारी से घर पर चाय पीने के बजाय कार्यालय में ही चाय मंगवाकर पीने की बात कही थी. महिला का आरोप है कि अधिकारी बिना किसी काम के फोन करते थे. इन हरकतों से परेशान होकर उसने विरोध किया. महिला ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है.
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है. इसमें महिला एक अधिकारी को थप्पड़ मारते दिखाई दे रही है. इसके कुछ सेकेंड बाद वह लगातार एक के बाद एक चार थप्पड़ मारते दिखाई दे रही है. वीडियो में आस-पास मौजूद अन्य लोग भी घटनाक्रम के दौरान दिखाई दे रहे हैं.
अधिशासी अभियंता ने महिला कर्मचारी के आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि महिला उनके कार्यालय में कार्यरत है. काम के सिलसिले में उन्होंने महिला को डांटा था, जिसके बाद उनके खिलाफ छेड़खानी के आरोप लगाए गए. उन्होंने किसी भी तरह की अभद्रता या छेड़खानी से इनकार किया है. कार्यालय में थप्पड़ मारने की घटना पर उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में पुलिस को शिकायत देंगे.
(नोट : ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.)
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