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हमीरपुर में अधिशासी अभियंता की पिटाई; महिला कर्मचारी ने छेड़खानी का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

हमीरपुर : जिले में बिजली विभाग के एक अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) और एक महिला कर्मचारी के बीच विवाद का मामला सामने आया है. महिला कर्मचारी ने अधिकारी पर छेड़खानी, अभद्रता और मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, एक महिला द्वारा अधिकारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है.

उपनिरीक्षक एवं जांच प्रभारी रामाकांत शुक्ला ने बताया कि महिला की ओर से शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है. अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने भी मामले की जांच चलने की बात कही है.