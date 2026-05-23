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कानपुर: महिला ई-रिक्शा चालक को 16 करोड़ का टैक्स नोटिस, जालसाजों ने लोन के नाम पर फंसाया; चौकी प्रभारी सस्पेंड

वैवाहिक विवाद और कैंसर से जंग के बीच ई-रिक्शा चलाने का फैसला तलाक के महज़ एक साल बाद ही अर्चना को पता चला कि उन्हें बच्चेदानी का कैंसर है. इस जानलेवा बीमारी की खबर ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया और जीने की इच्छा ख़त्म होने लगी थी, लेकिन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई. आर्थिक तंगी से लड़ते हुए उन्होंने शहर में ई-रिक्शा चलाना शुरू किया.

दरअसल, पीड़ित महिला अर्चना मिश्रा पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुर चौकी इलाके में स्थित रामगंगा एन्क्लेव की रहने वाली हैं. 45 वर्षीय अर्चना ने बताया कि शादी के बाद से ही उनका पति उन पर शक करता था और पिता व भाई तक से फोन पर बात नहीं करने देता था. छोटी-छोटी बातों पर मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने साल 2017 में पति से तलाक ले लिया था. इसके बाद वह अपने दो बेटों, उज्ज्वल और उत्कर्ष के साथ अलग रहने लगीं.

इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में स्थानीय चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस कमिश्नर के सख्त आदेश के बाद अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

कानपुर: पनकी थाना क्षेत्र में एक गरीब महिला ई-रिक्शा चालक उस समय गहरे सदमे में आ गई, जब उसे आयकर विभाग की ओर से 16 करोड़ रुपये का भारी-भरकम टैक्स नोटिस थमाया गया. पीड़िता का आरोप है कि आर्थिक तंगी और बीमारी के दौर में लोन दिलाने का झांसा देकर कुछ जालसाजों ने उनके जरूरी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया.

बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और कैंसर के इलाज के लिए अर्चना को पैसों की सख्त ज़रूरत थी. इसी दौरान उनकी मुलाकात अजय गुप्ता नाम के एक व्यक्ति से हुई. अर्चना ने जब उससे रुपयों का इंतज़ाम करने को कहा तो अजय ने कहा कि उसके मामा की अच्छी सेटिंग है और वे लोन करवा देंगे. अजय के कहने पर अर्चना ने अपने दस्तावेज उसे सौंप दिए. इसके बाद अजय उन्हें अपने मामा संजीव गुप्ता से मिलवाने बिरहाना रोड स्थित एक्सिस बैंक ले गया, जहां अर्चना का बैंक खाता खुलवाया गया.

आरोपियों ने डांटकर घर से भगा दिया

आरोपियों ने अर्चना से कहा कि लोन की रकम इसी खाते में आएगी. जब एक महीना बीतने पर भी कुछ नहीं हुआ तो अजय ने जल्द काम होने का दिलासा दिया. करीब दो महीने बाद संपर्क करने पर आरोपियों ने साफ कह दिया कि बैंक ने लोन देने से मना कर दिया है. जब अर्चना ने अपने दस्तावेज वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें डांटकर घर से भगा दिया और कहा कि अब कागजात बैंक से वापस नहीं मिल सकते. लोन न मिलने के बावजूद किसी तरह पैसों की व्यवस्था कर अर्चना ने मई 2025 में अपना ऑपरेशन कराया और ई-रिक्शा चलाना बंद कर नौकरी की तलाश में बच्चों के साथ सूरत चली गईं.



उद्योग फर्म बनाकर किया गया करोड़ों का फर्जीवाड़ा

सूरत की एक टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी करने के दौरान ही अर्चना के पैरों तले जमीन खिसक गई. 11 मार्च 2026 को उन्हें जीएसटी विभाग से पहला नोटिस मिला, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने फोन और व्हाट्सएप के जरिए दी. कम पढ़ी-लिखी होने के कारण वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाईं. जब उन्होंने सूरत से अजय गुप्ता को फोन किया तो उसने डराते-धमकाते हुए कानपुर आने को कहा. 10 मई को कानपुर लौटने के अगले ही दिन यानी 11 मई को उन्हें एक और नोटिस मिला.

इस नोटिस को ध्यान से पढ़ने पर पता चला कि उनके नाम पर एक्सिस बैंक में जो खाता खोला गया था, उसका दुरुपयोग करके जालसाजों ने AM उद्योग नाम की एक फर्जी फर्म बना ली थी. इसी फर्म और खाते के ज़रिए लगभग 13 करोड़ की खरीद-फरोख्त और करीब 3 करोड़ का अन्य वित्तीय लेन-देन दर्शाया गया था. इस प्रकार कुल 16 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन का यह पूरा फर्जीवाड़ा अर्चना के नाम पर दर्ज कागजातों से अंजाम दिया गया, जिसकी उन्हें कोई भनक तक नहीं थी.



कानपुर: महिला ई-रिक्शा चालक को 16 करोड़ का टैक्स नोटिस (Photo Credit; ETV Bharat)



पुलिस चौकी में सुनवाई नहीं, कमिश्नर के दखल पर हुई कार्रवाई

न्याय के लिए पीड़िता जब रतनपुर पुलिस चौकी पहुंची, तो वहां तैनात चौकी प्रभारी आशुतोष दीक्षित ने मदद करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास किया. चौकी प्रभारी ने अर्चना से कहा कि आप मुझे लिखित में दे दीजिए कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूं, हम पूरी कार्रवाई सीधे कोर्ट से करवाएंगे.

उन्होंने महिला को झांसे में लेकर यह लिखवा लिया कि वह कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं चाहती हैं. जब घर आकर अर्चना ने यह बात परिजनों को बताई तो सबने उन्हें समझाया कि उनके साथ धोखा हुआ है. दोबारा चौकी जाने पर भी दरोगा ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

चौकी स्तर पर टालमटोल रवैये से परेशान होकर अर्चना 22 मई को सीधे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचीं और अपनी आपबीती सुनाई. मामले की गंभीरता और जालसाजी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने तुरंत पनकी थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. साथ ही, पीड़ित महिला की शिकायत पर लापरवाही बरतने और आरोपियों को संरक्षण देने के संदेह में चौकी प्रभारी आशुतोष दीक्षित को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया.

स्टाफ ऑफिसर ने दी जानकारी

सहायक पुलिस आयुक्त अमरनाथ यादव ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है. पुलिस कमिश्नर के आदेश पर प्राथमिक स्तर पर लापरवाही बरतने वाले रतनपुर चौकी प्रभारी आशुतोष दीक्षित को लाइन हाजिर कर दिया गया है. पनकी थाना इंस्पेक्टर ने महिला को थाने बुलाकर संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस पूरे वित्तीय फर्जीवाड़े और जालसाजी के मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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