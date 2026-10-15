2 करोड़ रु की ड्रग्स के साथ भोपाल में पकड़ी गई महिला, दिल्ली से जा रही थी बेंगलुरु
भोपाल में महिला ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 2.08 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त, ISBT पर DRI ने पकड़ा, बैग में छिपाकर रखा था 2.604 किलो मेथाम्फेटामाइन
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:29 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 7:45 AM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल में राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया है. महिला के पास से करीब 2.08 करोड़ कीमत का 2.604 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है. प्रारंभिक फील्ड टेस्ट में बरामद पदार्थ के मेथाम्फेटामाइन होने की पुष्टि होने का दावा किया गया है. कार्रवाई के बाद महिला को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
DRI को मिले थे ड्रग्स तस्की के इनपुट
DRI ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए से अंतरराज्यीय बसों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है. जानकारी के मुताबिक, महिला दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली एक बस में सफर कर रही थी. इसी दौरान DRI की टीम को उसके पास मादक पदार्थ होने की सूचना मिली. सूचना के आधार पर टीम ने भोपाल के इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) पर बस को रुकवाकर महिला यात्री को जांच के लिए रोका. तलाशी के दौरान उसके सामान में छिपाकर रखा गया नशीला पदार्थ बरामद हुआ.
बैग और पर्स की में इस तरह छिपा रखा था ड्रग्स
DRI की तलाशी में महिला के बैग की गुप्त जेब से 1,885 ग्राम नशीला पदार्थ मिला. इसके अलावा उसके पर्स की गुप्त जेब में भी 719 ग्राम मेथाम्फेटामाइन छिपाकर रखा गया था. इस तरह कुल 2,604 ग्राम यानी 2.604 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया. इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.08 करोड़ बताई गई है.
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NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई.
बरामद पदार्थ के मेथाम्फेटामाइन होने की पुष्टि प्रारंभिक फील्ड टेस्ट में होने का दावा किया गया है. इसके बाद DRI ने महिला को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया. अब जांच एजेंसी महिला से पूछताछ कर रही हैं. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था, इसे कहां पहुंचाया जाना था और इस तस्करी के पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है और कहां-कहां तक फैला हुआ.