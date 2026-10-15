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2 करोड़ रु की ड्रग्स के साथ भोपाल में पकड़ी गई महिला, दिल्ली से जा रही थी बेंगलुरु

2 करोड़ रु की ड्रग्स के साथ भोपाल में पकड़ी गई महिला ( Etv Bharat )

भोपाल : राजधानी भोपाल में राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया है. महिला के पास से करीब 2.08 करोड़ कीमत का 2.604 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है. प्रारंभिक फील्ड टेस्ट में बरामद पदार्थ के मेथाम्फेटामाइन होने की पुष्टि होने का दावा किया गया है. कार्रवाई के बाद महिला को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

ISBT पर DRI ने ली महिला की तलाशी (Etv Bharat) DRI को मिले थे ड्रग्स तस्की के इनपुट DRI ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए से अंतरराज्यीय बसों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है. जानकारी के मुताबिक, महिला दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली एक बस में सफर कर रही थी. इसी दौरान DRI की टीम को उसके पास मादक पदार्थ होने की सूचना मिली. सूचना के आधार पर टीम ने भोपाल के इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) पर बस को रुकवाकर महिला यात्री को जांच के लिए रोका. तलाशी के दौरान उसके सामान में छिपाकर रखा गया नशीला पदार्थ बरामद हुआ.