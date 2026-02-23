ETV Bharat / state

गोरखपुर AIIMS की लेडी डॉक्टर से बदसलूकी, नस्लीय टिप्पणी और डेढ़ किमी तक दौड़ाया

एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने कहा कि डॉक्टर की तहरीर पर गोरखपुर के एम्स थाने में एफआईआर दर्ज की गयी है. जांच हो रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
गोरखपुर एम्स की डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026

Updated : February 23, 2026

गोरखपुर: गोरखपुर एम्स के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में तैनात नागालैंड की एक महिला डॉक्टर के साथ सड़क पर चलते हुए अज्ञात युवकों के पीछा करने का मामला सामने आया है. करीब डेढ़ किलोमीटर तक उसे लगातार डराने-धमकाने के बाद, जैसे ही महिला डॉक्टर एम्स परिसर में प्रवेश करने वाली थी, तभी एक युवक उसे बैड टच करके वहां से फरार हो गया. महिला डॉक्टर के अनुसार, तीनों युवक पीछा करते हुए उन पर लगातार गंदे कमेंट भी करते रहे. एक युवक ने उनके सामने अपनी शर्ट तक उतार दी.

पीछा किया और बदसलूकी की: यह वारदात 22 फरवरी की रात करीब 8:00 बजे हुई. डॉक्टर शहर के ओरियन मॉल से एम्स के लिए पैदल निकली थीं. आरोपी युवक मॉल से ही उनका पीछा करने लगे थे और पूरे रास्ते परेशान करते रहे. जब वह एम्स के गेट नंबर 2 पर अंदर जाने के लिए पहुंचीं, तभी एक युवक ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और वह डर के मारे चिल्ला पड़ीं. फिलहाल एम्स थाने में गोरखपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

Photo Credit: ETV Bharat
नाफोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा पोस्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया है कि मामला संज्ञान में आने के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस सघन जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान के लिए रास्ते में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को बारीकी से देखा जा रहा है. पीड़ित डॉक्टर ने अपने साथ घटी इस घटना की सबसे पहले शिकायत नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी "नाफोर्ड" में की. इसके बाद नाफोर्ड एम्स ने मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए एक्स (X) हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए मामले की गंभीरता को शेयर किया.

नाफोर्ड एम्स ने सख्त कार्रवाई की मांग की: संगठन ने लिखा है कि एम्स गोरखपुर में तीसरे साल की प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ गंभीर नस्लीय उत्पीड़न और यौन हमला हुआ है. पूर्वोत्तर की रहने वाली इस डॉक्टर पर आरोपियों ने भद्दी नस्लीय टिप्पणियां भी की थीं. नाफोर्ड के प्रेसिडेंट डॉक्टर देवेश दुबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक पत्र जारी करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा और काउंसलिंग दिए जाने की मांग की है.

Photo Credit: ETV Bharat
गोरखपुर एम्स की डॉक्टर के साथ छेड़खानी. (Photo Credit: ETV Bharat)

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने पुष्टि की है कि डॉक्टर की तहरीर पर ही एम्स थाने में एफआईआर दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की चार विशेष टीमें लगाई गई हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपियों की तह तक जाकर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. जल्द ही सभी दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और कानून के अनुसार सजा पाएंगे.

Last Updated : February 23, 2026

