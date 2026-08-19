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बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आई महिला की मौत; बाहर निकलते वक्त बिगड़ी तबीयत, परिजन शव को दिल्ली ले गये

मथुरा : वृंदावन में बुधवार को श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आई दिल्ली की एक महिला (60) की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. घटना के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराये ही शव को अपने साथ दिल्ली ले गये. मृतका की पहचान दिल्ली के मधुबनपुर निवासी के रूप में हुई है.

बांके बिहारी मंदिर, हाई पावर कमेटी के सदस्य, शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि आज सुबह दिल्ली से आई महिला श्रद्धालु (60) की मंदिर के बाहर अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई. महिला परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आई थी और दर्शन करने के बाद बाहर जा रही थी, तभी अचानक तबीयत बिगड़ गई.

परिजनों के मुताबिक, दिल्ली के मधुबनपुर निवासी शालिनी सिक्का बुधवार को अपने परिवार के साथ वृंदावन श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए आईं थीं. दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर के गेट नंबर एक के पास अचानक तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजन बिना पोस्टमार्टम कराये महिला के शव को अपने साथ दिल्ली ले गए.