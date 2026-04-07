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मंदिर के शिखर पर लगे त्रिशूल से घंटे में उतरा हाईवोल्टेज करंट, महिला श्रद्धालु की मौत

आगरा के इरादतनगर थाना क्षेत्र स्थित दारापुरा गांव में हुई हृदय विदारक घटना. ग्रामीणों में आक्रोश.

घंटा बजाते ही महिला श्रद्धालु की मौत.
घंटा बजाते ही महिला श्रद्धालु की मौत. (Photo Credit : Agra Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 12:42 PM IST

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आगरा : इरादतनगर थाना क्षेत्र स्थित गांव दारापुरा में सोमवार को मंदिर के घंटे में करंट आने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई. बताया गया, मंदिर के शिखर पर लगा त्रिशूल ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया था. जिससे ही घंटे में करंट आ गया था. इसी दौरान महिला के घंटा बजाते ही उसके प्राण पखेरू उड़ गए. महिला श्रद्धालु की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा है. वहीं ग्रामीणों में बिजली विभाग को लेकर काफी आक्रोश है.

बताया जा रहा कि दारापुरा में मंदिर के ऊपर से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन गुजरी है. जिसके नीचे ही मंदिर की बुर्जी है. हाईटेंशन लाइन का पोल झुकने से मंदिर के शिखर पर लगे त्रिशूल से तार छू गया है. जिससे त्रिशूल की सरिया में लोहे की जंजीर से बंधे घंटे में करंट फैल गया था. सोमवार सुबह को पुष्पा (49) पत्नी नीरज बाबू मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंची थीं. पुष्पा ने जैसे ही घंटा बजाने की कोशिश की तो करंट की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई. मंदिर में उस वक्त कोई नहीं था. इसके चलते कोई राहत बचाव भी नहीं हो सका. काफी देर तक घर न पहुंचने पर परिवाले मंदिर पहुंचे तब जानकारी हुई.

सडीओ शमसाबाद विकास नाथ तिवारी का कहना है कि दारापुरा गांव में करंट से महिला की मौत की सूचना मिली थी. विभागीय टीम मौके पर पहुंची थी. ग्रामीणों का कहना था कि 11 हजार वोल्ट लाइन मंदिर के पास से गुजरी है. कुछ दिन पहले पोल झुकने से हाईटेंशन लाइन का तार मंदिर के शिखर पर लगे त्रिशूल से टच हो गया है. इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया गया. नतीजतन महिला की जान चली गई. महिला की मौत को लेकर रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी. जांच के बाद मुआवजा भी दिलाया जाएगा. साथ ही बिजली लाइन भी दुरुस्त कराई जाएगी. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है.

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