नेहा नोमूरा के शेयर ट्रेडिंग के झांसे में आ गए बेल के रिटायर्ड डीजीएम, जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवाई

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रिटायर्ड डीजीएम से नेहा नोमूरा नाम की महिला ने व्हाट्सएप से संपर्क किया, शेयर बाजार में बड़े मुनाफे का लालच दिया

BEL RETIRED DGM DEFRAUDED
देहरादून में साइबर ठगी (Concept Image ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 15, 2025 at 10:00 AM IST

4 Min Read
देहरादून: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 'बेल' से रिटायर्ड डीजीएम को शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने लाखों रुपए की ठगी कर डाली. पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम कंट्रोल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बेल के रिटायर्ड डीजीएम से 50 लाख से ज्यादा की ठगी: अरुण कुमार निवासी केदारपुरम ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह बेंगलुरु स्थित रक्षा सार्वजनिक उपकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बेल) से डीजीएम पद से रिटायर्ड हैं. अक्टूबर महीने में नेहा नोमूरा नामक महिला ने उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया. उसने शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देते हुए कई प्लान भेजे. 5 नवंबर को नेहा नोमूरा ने नोमूरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सेबी का पंजीकरण पत्र भेजा. पत्र पर कार्यालय का पता वर्ली मुंबई लिखा था. उसके बाद नेहा ने उन्हें लिंक भेजा और पंजीकरण करा दिया.

नेहा नोमूरा नाम की महिला ने की साइबर ठगी: नेहा ने अरुण कुमार को ट्रेडिंग शुरू करने के लिए पांच हजार रुपए जमा करने के लिए कहा. अरुण ने 5 नवंबर को पांच हजार रुपए जमा कर दिए. उसके बाद 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक कल 36 लेनदेन किए गए. इस दौरान कुल 52 लाख 97 हजार रुपए जमा कराए गए. 4 दिसंबर को पीड़ित द्वारा जब अपनी रकम निकालने का अनुरोध किया गया तो साइबर ठगों ने सेवा शुल्क जमा करने को कहा. 8 दिसंबर को पीड़ित ने नेहा नोमूरा से संपर्क किया तो उसने कहा कि रकम निकालने से पहले डेढ़ लाख रुपये और जमा करने होंगे. उसके बाद पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ.

साइबर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: साइबर एएसपी कुश मिश्रा ने बताया है कि-

शेयर मार्केट ट्रेडिंग के बहाने साइबर ठगी की शिकायत मिली है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है. पीड़ित ने जिन खातों में रुपए ट्रांसफर किए हैं, उन खातों की जांच किए जा रही है.
-कुश मिश्रा, एएसपी, साइबर पुलिस-

साइबर पुलिस की जनता से अपील: साइबर पुलिस एएसपी ने जनता से अपील की है कि-

किसी भी प्रकार के लोक लुभावने ऑफर, फर्जी साइट, धनराशि दोगुना करने और टिकट बुक करने वाले अंजान लोगों के प्रलोभन में न आएं. साथ ही, सभी से अपील है कि वे फर्जी निवेश ऑफर जैसे YouTube like सब्सक्राइब, टेलीग्राम आधारित निवेश वेबसाइट ऑफर में निवेश न करें. किसी भी अंजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर दोस्ती न करें. अंजान कॉल आने पर लालच में न आएं. कॉलर की सत्यता की जांच करे बिना किसी भी प्रकार की सूचना और दस्तावेज न दें. ऑनलाइन जॉब के लिए एप्लाई कराने से पहले साइट का पूर्ण वेरिफिकेशन सम्बन्धित कम्पनी आदि से भलीं भांति अवश्य करा लें. गूगल से किसी भी कस्टमर केयर नम्बर को सर्च न करें.
-कुश मिश्रा, एएसपी, साइबर पुलिस-

इन बातों का भी रखें ध्यान: एएसपी कुश मिश्रा ने बताया कि तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम ने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है. स्कैमर्स वेबसाइट्स और नकली रिव्यू प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को पहले छोटे-छोटे इनाम देकर भरोसा जीतते हैं. फिर धीरे-धीरे उन्हें भारी रकम निवेश करने पर मजबूर कर देते हैं. कम समय में अधिक लाभ के चक्कर में इन्वेस्ट ना करें और शक होने पर तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से सम्पर्क करें. वित्तीय साइबर अपराध घटित होने पर तुरन्त 1930 नम्बर पर सम्पर्क करें.
