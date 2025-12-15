ETV Bharat / state

नेहा नोमूरा के शेयर ट्रेडिंग के झांसे में आ गए बेल के रिटायर्ड डीजीएम, जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवाई

देहरादून: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 'बेल' से रिटायर्ड डीजीएम को शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने लाखों रुपए की ठगी कर डाली. पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम कंट्रोल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बेल के रिटायर्ड डीजीएम से 50 लाख से ज्यादा की ठगी: अरुण कुमार निवासी केदारपुरम ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह बेंगलुरु स्थित रक्षा सार्वजनिक उपकरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बेल) से डीजीएम पद से रिटायर्ड हैं. अक्टूबर महीने में नेहा नोमूरा नामक महिला ने उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया. उसने शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देते हुए कई प्लान भेजे. 5 नवंबर को नेहा नोमूरा ने नोमूरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सेबी का पंजीकरण पत्र भेजा. पत्र पर कार्यालय का पता वर्ली मुंबई लिखा था. उसके बाद नेहा ने उन्हें लिंक भेजा और पंजीकरण करा दिया.

नेहा नोमूरा नाम की महिला ने की साइबर ठगी: नेहा ने अरुण कुमार को ट्रेडिंग शुरू करने के लिए पांच हजार रुपए जमा करने के लिए कहा. अरुण ने 5 नवंबर को पांच हजार रुपए जमा कर दिए. उसके बाद 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक कल 36 लेनदेन किए गए. इस दौरान कुल 52 लाख 97 हजार रुपए जमा कराए गए. 4 दिसंबर को पीड़ित द्वारा जब अपनी रकम निकालने का अनुरोध किया गया तो साइबर ठगों ने सेवा शुल्क जमा करने को कहा. 8 दिसंबर को पीड़ित ने नेहा नोमूरा से संपर्क किया तो उसने कहा कि रकम निकालने से पहले डेढ़ लाख रुपये और जमा करने होंगे. उसके बाद पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ.