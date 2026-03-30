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गोरखपुर में 50 रुपये को लेकर बवाल, महिला कस्टमर ने ड्राई क्लीनर रिसेप्शनिस्ट को मारा थप्पड़, फिर मांगी माफी

शाहपुर इलाके के जेल बाईपास सड़क पर वस्त्रा ड्राई क्लीनर्स है. यहां प्रीति कुमारी रिसेप्शनिस्ट हैं. 27 मार्च को (शुक्रवार शाम) इसी क्षेत्र की एक युवती अपने पिता के साथ पहुंची और धुलने के लिए दी गई कंबल और ब्लेजर मांगने लगी. रिसेप्शनिस्ट प्रीति ने कंबल और ब्लेजर निकाल कर दे दिया.

गोरखपुर : शाहपुर थाना इलाके में 50 रुपये की छूट नहीं देने पर महिला ग्राहक ने रिसेप्शनिस्ट को जोरदार थप्पड़ मार दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. युवती ने शाहपुर पुलिस को तहरीर दी है. केस दर्ज होने पर महिला ने अपनी गलती को लेकर माफी मांगी है. घटना 27 मार्च की बताई जा रही है.

रिसेप्शनिस्ट प्रीति ने ड्राई क्लीनिंग के लिए 800 रुपये का बिल बनाया और 50 रुपये कम कर 750 रुपये पेमेंट करने को कहा. आरोप है महिला ने 50 रुपये और कम करने को कहा. प्रीति ने 50 रुपये कम करने से मना कर दिया. इस पर महिला रिसेप्शनिस्ट से बहस करने लगी और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया.

इसके बाद महिला कस्टमर के पिता ने काउंटर पर रखा बिल वाउचर फाड़कर अपने पॉकेट में रखा और दोनों वहां से चले गए. पीड़िता ने घटना की जानकारी ड्राई क्लीनर मलिक और पुलिस को दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश की. इसके बाद आरोपी महिला और उसके पिता ने माफी मांग ली.

ड्राई क्लीनर्स के मालिक धीरज गौड़ ने बताया कि जिस तरह से घटना हुई है यह बहुत गलत है. उन लोगों ने माफी तो मांग ली, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना है दोबारा ऐसी गलती ना हो. शाहपुर थाने के इंस्पेक्टर एसके श्रीवास्तव ने कहा, मामला माफीनामा के साथ समाप्त हो गया. लेकिन जो कृत्य महिला ने किया वह निंदनीय है.

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