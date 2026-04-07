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क्राइम की दुनिया में बढ़ा महिलाओं का दखल, कई गंभीर मामलों में मास्टरमाइंड की भूमिका

मध्य प्रदेश के भोपाल में हत्या, लूट, चोरी से लेकर हनीट्रैप जैसे गंभीर मामलों में महिलाओं की संलिप्तता बढ़ी. पिछले एक साल में 200 से अधिक महिला अपराधी चिह्नित.

FEMALE CRIMINALS INCREASED BHOPAL
क्राइम में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 10:56 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं… ये बातें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं और इसको लेकर गर्व भी होता है. लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो तस्वीर सामने आई है वह थोड़ा चौंकाने वाली है. यहां अब ‘आधी आबादी’ का एक दूसरा चेहरा भी सामने आ रहा है. यहां महिलाएं अब अपराध की दुनिया में भी तेजी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं. हत्या, लूट, चोरी से लेकर हनीट्रैप जैसे गंभीर मामलों में भी उनकी संलिप्तता बढ़ती दिख रही है.

अब महिलाएं भी संगठित अपराध में सक्रिय..

भोपाल का बागसेवनिया थाना इन दिनों काफी चर्चा में रहा. एक मामले में दो सगी बहनों से जुड़े एक गिरोह का खुलासा हुआ. अमरीन और आफरीन गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर जरूरतमंद हिंदू युवतियों को निशाना बनाती थीं. उन्हें बहला-फुसलाकर रेप और धर्मांतरण के जाल में फंसाती थीं. इसी तरह, एक अन्य मामले में दो युवतियों मोनिका और रेणुका पर आरोप लगा कि उन्होंने एक नाबालिग छात्रा को नौकरी का झांसा देकर भोपाल बुलाया और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया.

महिलाएं अपराध की दुनिया में तेजी से दर्ज करा रहीं मौजूदगी (ETV Bharat)

आइए, इस बदलते ट्रेंड को आंकड़ों और कुछ बड़े मामलों के जरिए समझते हैं…

महिला अपराधीआरोप
राजिया उर्फ रज्जो19 मामले दर्ज..
अंजली, नगमा, ज्योति (मधु गैंग)40 वारदातें...
सौम्या – मोनिकाहनी ट्रैप, 27 लाख की ठगी..
अमरीन – आफरीन (सगी बहनें)रेप और धर्मांतरण रैकेट..
मोनिका इंदौरकर- रेणुकानाबालिग से गैंगरेप
तन्वी उर्फ तनुपुजारी हनी ट्रैप केस..
सुधा श्रीवासगांजा तस्करी
जोया गैंगनाबालिगों को प्रेम जाल में फंसाना..
अनुराधा 7 महीने में 25 शादियां, ठगी..
हसीना बीबुजुर्गों से शादी कर प्रॉपर्टी हड़पना..
चंद्रिका - अविनाश गैंगमैट्रिमोनियल साइट से ब्लैकमेल, वीडियो बनाकर वसूली..

वहीं, एक अलग केस में मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए चंद्रिका और उसका पति अविनाश की गैंग तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को फंसाकर उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था. इसके अलावा, हनीट्रैप जैसे मामलों में इल्लीगल गैंग की सदस्य तन्वी तनु की भूमिका सामने आई है. जहां युवकों को फंसाकर वसूली की जाती थी. गैंग की सरगना सीमा पूरे गैंग को ऑपरेट करती थी.

FEMALE CRIMINALS INCREASED BHOPAL
गंभीर वारदातों में महिला अपराधियों की बढ़ती भूमिका (ETV Bharat)

रजिया उर्फ रज्जो पर दर्ज हैं करीब 19 आपराधिक मामले

भोपाल पुलिस के रिकॉर्ड में एक नाम तेजी से उभरा है.. रजिया उर्फ रज्जो. रज्जो पर करीब 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो भोपाल से लेकर इंदौर तक फैले हुए हैं. आरोप है कि वह एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाती थी. और वारदात के दौरान पहचान छिपाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल करती थी.

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है. पिछले एक साल में भोपाल क्राइम ब्रांच ने 90 से ज्यादा महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, शहर के अलग-अलग थानों में 200 से ज्यादा महिला अपराधियों के नाम दर्ज किए गए हैं. पुराने भोपाल के इलाके जैसे ऐशबाग, तलैया, टीला जमालपुरा, हनुमानगंज, जहांगीराबाद और निशातपुरा में महिला अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

अपराध की दुनिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी चिंता का विषय

इधर महिला समाज सेविका रीना बरोसे का अपना ही तर्क है. उनका कहना है कि महिलाओं पर अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं. सभी महिलाओ की अपनी अलग प्रवृत्ति होती है. सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होतीं. यादि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए तो वे समाज के उत्थान के लिए आगे आएंगी. अपराध की दुनिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी चिंता का विषय है और साथ ही समाज के लिए एक संकेत भी…कि अब कानून व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता दोनों को नए सिरे से देखने की जरूरत है.

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