यूपी के क्राइम वर्ल्ड में महिलाओं का दखल; अपराध का कैसे बदला पैटर्न, पढ़िए रिपोर्ट
हत्या, प्रेम प्रसंग, आर्थिक धोखाधड़ी, साजिश और साइबर अपराध में संलिप्तता, प्रशांत मिश्रा की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 4:07 PM IST
लखनऊ: क्राइम वर्ल्ड में कम ही सही, लेकिन महिलाओं का भी दखल रहा है. कभी उत्पीड़न, परिवार के साथ अन्याय और प्रतिष्ठा को पहुंची चोट का बदला लेने के लिए हाथ में बंदूक उठाने का चलन अब नहीं है. बीहड़ों में अपना सिक्का चलाने वालीं दस्यु संदरियां किस्सों में हैं. समय बदला तो जुर्म की दुनिया का तरीका भी. पहले की तरह यूपी में संगठित गिरोह नहीं हैं. क्राइम का नया ट्रेंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर अधिकतर निर्भर है. इसके साथ ही रिश्तों में कड़वाहट ने एक अलग ही तरह के अपराध को जन्म दे दिया है. हाल की कुछ घटनाएं इसकी बानगी हैं. मसलन, मेरठ की मुस्कान का केस. इस तरह के कई मामले एक के बाद सामने आए. अपराध की दुनिया में कई महिलाओं नाम चर्चा में रहे हैं. फूलन देवी से लेकर सीमा परिहार तक. वक्त के साथ क्राइम के बदलते पैटर्न, हत्या, प्रेम प्रसंग, आर्थिक धोखाधड़ी, साजिश और साइबर अपराध में महिलाओं की भूमिका पर पढ़िए ये रिपोर्ट...
अपराध की दुनिया में कुछ ऐसी महिलाएं भी रही हैं, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया. 80 और 90 के दशक में महिला डकैतों का खौफ हुआ करता था. हाथों में बंदूक होतीं थीं, अपना गिरोह. इनके नाम से ही इलाके में दहशत फैल जाती थी. वक्त बदला तो अपराध का तरीका भी बदल गया. आज की किसी महिला अपराधी की पहचान जरूरी नहीं कि किसी बड़े गिरोह की सरगना के रूप में हो, बल्कि कई मामलों में वह अकेले या कुछ लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देती नजर आईं. प्रदेश की मोस्ट वांटेड महिलाओं की चर्चा होती है तो माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी का नाम भी सामने आता है.
अपराध का तरीका बदला
वरिष्ठ पत्रकार और यूपी के अपराध जगत पर नजर रखने वाले योगेश मिश्रा बताते हैं, 80 के दशक में महिलाओं के अपराधी बनने के पीछे उत्पीड़न, अन्याय और आत्म सम्मान को पहुंची चोट जैसे कारण प्रमुख होते थे. ऐसी महिलाएं बदला लेने के लिए हथियार उठाती थीं. मौजूदा दौर में महिलाओं की अपराध में संलिप्तता के कारणों में बदलाव आया है. अब आर्थिक लाभ, लालच और प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में महिलाओं के नाम सामने आते हैं. कई मामलों में महिलाएं व्यक्तिगत स्तर पर अपराध करती हैं, जबकि पहले गिरोह बनाकर वारदात करने का चलन अधिक दिखाई देता था.
वरिष्ठ पत्रकार रतन मड़ीलाल भी इस बदलाव के बारे मे बताते हैं. कहते हैं, पहले महिला अपराधियों की पहचान अक्सर किसी गिरोह से जुड़ी होती थी. वे गिरोह के साथ मिलकर वारदात करती थीं और कई बार खुद उसकी अगुवाई भी करती थीं. आज महिलाओं की भूमिका ज्यादा व्यक्तिगत अपराधों में देखने को मिल रही है. आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और प्रेम-प्रसंग से जुड़े मामलों में उनकी संलिप्तता सामने आ रही है.
एक नजर इन मामलों पर
- चर्चित शिवा शर्मा केस
एक उदाहरण राजधानी का चर्चित शिवा शर्मा मामला भी है. कैफे संचालक शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर 2026 को हजरतगंज के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. उनकी मां की शिकायत पर पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने श्रद्धा दुबे समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीनों की जमानत याचिकाएं भी अदालत से खारिज हो चुकी हैं.
- धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड
लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में उन्नाव निवासी कारोबारी धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के मामले में भी एक महिला का नाम सामने आया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताए गए वाहन चालक रवि किशन उर्फ रवि तिवारी की पत्नी पूजा को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, पूजा पर हत्या की साजिश में शामिल होने और वारदात से जुड़ी गतिविधियों में भूमिका निभाने का आरोप था.
दोनों विशेषज्ञों की बातों को देखें तो महिला अपराधियों की दुनिया में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है. पहले महिलाएं किसी बड़े गिरोह का हिस्सा बनकर अपराध करती थीं. कई बार उनके साथ पूरा गिरोह होता था और उनका प्रभाव एक बड़े इलाके तक रहता था. आज अपराध की प्रकृति बदलने के साथ महिलाओं की भूमिका भी बदली है. अब कई मामलों में महिलाएं अपने निजी संबंधों, आर्थिक हितों और दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपराध की साजिश में शामिल होने की आरोपी बनती हैं.
यूपी की चर्चित महिला अपराधी
- सीमा परिहार
सीमा परिहार की कहानी सबसे अलग है. औरैया की रहने वाली सीमा का महज 13 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया था. रतम मणि लाल के अनुसार, लाला राम और कुसुमा डकैत उसे अपने साथ ले गए थे. इसके बाद वह डकैतों के गिरोह का हिस्सा बन गई. चंबल के बीहड़ों में उसने करीब 19 साल बिताए. उसका नाम लाला राम और निर्भय गुर्जर के गिरोह से जुड़ा. उसके खिलाफ अपहरण, लूट और हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोप सामने आए. सीमा की खासियत यह रही कि वह सिर्फ गिरोह की सदस्य नहीं रही, बल्कि उसने खुद भी डकैत के रूप में पहचान बनाई. जून 2000 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद राजनीति और मनोरंजन की दुनिया में भी कदम रखा. वह बिग बॉस में भी दिखाई दीं. फरवरी 2024 में औरैया की अदालत ने 1994 के अपहरण मामले में उसे और तीन अन्य आरोपियों को चार साल की सजा सुनाई.
- फूलन देवी
फूलन देवी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे चर्चित महिला डकैतों में शामिल रही हैं. उनका जन्म जालौन के एक गांव में हुआ था. कम उम्र में शादी, सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं ने उनकी जिंदगी को प्रभावित किया. बाद में वह चंबल के बीहड़ों में पहुंचीं और डकैत गिरोह का हिस्सा बन गईं. 1981 में कानपुर देहात के बेहमई गांव में हत्याकांड के बाद नाम देशभर में चर्चा में आया. इस घटना में 20 लोगों की मौत हुई थी. उन्होंने 1983 में मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण किया. कई साल जेल में रहने के बाद 1994 में रिहा हुईं और राजनीति में प्रवेश किया. वह मिर्जापुर से सांसद बनीं. 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके आवास के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई.
- गीता तिवारी
गोरखपुर की गीता तिवारी का नाम भी महिला अपराधियों की चर्चित सूची में शामिल रहा है. रतन मणि लाल के अनुसार, पति की मौत के बाद उनका नाम अपराध की दुनिया से जुड़ा. उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए. अपनी नातिन की जन्मदिन पार्टी में फायरिंग की घटना के बाद वह चर्चा में आईं. पुलिस ने उनकी गतिविधियों को देखते हुए हिस्ट्रीशीट खोली.
- रिंकी गोस्वामी
रतन मणि लाल के मुताबिक, गोरखपुर की रिंकी गोस्वामी का नाम पशु तस्करी से जुड़े मामलों में सामने आया था. वर्ष 2017 से उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए. उन पर हत्या के प्रयास के तीन मामलों के अलावा साजिश और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हुई. पुलिस का आरोप था कि वह पशु तस्करी के गिरोह से जुड़ी थीं और उसके संचालन में भूमिका निभाती थीं. एक मामले में उन पर कौड़ीराम चौकी प्रभारी को कुचलने की कोशिश करने का आरोप भी लगा था. जनवरी 2021 में गोरखपुर पुलिस ने उनकी हिस्ट्रीशीट खोली.
- मुन्नी
बरेली के फतेहगंज पश्चिमी की नई बस्ती निवासी मुन्नी का नाम नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में सामने आया था. उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत चार बार कार्रवाई हो चुकी थी. पुलिस ने नशीले पदार्थ बरामद करने का दावा भी किया था. लगातार सामने आए मामलों के बाद पुलिस ने उनकी हिस्ट्रीशीट खोल दी.
इमराना
बरेली की इमराना का नाम भी नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में सामने आया. पुलिस के मुताबिक, उनके पति शाहिद उर्फ कल्लू का नाम स्मैक तस्करी के मामलों में आया था. इसके बाद इमराना की भूमिका भी जांच के दायरे में आई. उनके खिलाफ चार मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिलती है.
- मंजूलता उर्फ ठकुराइन
बरेली की मंजूलता उर्फ ठकुराइन का नाम भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज चर्चित महिला आरोपियों में शामिल है. उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, जानलेवा हमले और डकैती जैसे गंभीर मामलों में नौ मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है. उनका नेटवर्क बरेली के साथ शाहजहांपुर तक फैला हुआ बताया जाता है. मंजूलता पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगे.
- रेहाना
बरेली की रेहाना का नाम भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज महिला आरोपियों में शामिल है. रतन मणि लाल के अनुसार, रेहाना के खिलाफ हत्या, रंगदारी और एनडीपीएस एक्ट समेत छह मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आती है. हत्या और रंगदारी जैसे अपराधों के साथ नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में भी नाम सामने आया.
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