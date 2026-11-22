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यूपी के क्राइम वर्ल्ड में महिलाओं का दखल; अपराध का कैसे बदला पैटर्न, पढ़िए रिपोर्ट

यूपी के क्राइम वर्ल्ड में महिलाओं के दखल पर रिपोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: क्राइम वर्ल्ड में कम ही सही, लेकिन महिलाओं का भी दखल रहा है. कभी उत्पीड़न, परिवार के साथ अन्याय और प्रतिष्ठा को पहुंची चोट का बदला लेने के लिए हाथ में बंदूक उठाने का चलन अब नहीं है. बीहड़ों में अपना सिक्का चलाने वालीं दस्यु संदरियां किस्सों में हैं. समय बदला तो जुर्म की दुनिया का तरीका भी. पहले की तरह यूपी में संगठित गिरोह नहीं हैं. क्राइम का नया ट्रेंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर अधिकतर निर्भर है. इसके साथ ही रिश्तों में कड़वाहट ने एक अलग ही तरह के अपराध को जन्म दे दिया है. हाल की कुछ घटनाएं इसकी बानगी हैं. मसलन, मेरठ की मुस्कान का केस. इस तरह के कई मामले एक के बाद सामने आए. अपराध की दुनिया में कई महिलाओं नाम चर्चा में रहे हैं. फूलन देवी से लेकर सीमा परिहार तक. वक्त के साथ क्राइम के बदलते पैटर्न, हत्या, प्रेम प्रसंग, आर्थिक धोखाधड़ी, साजिश और साइबर अपराध में महिलाओं की भूमिका पर पढ़िए ये रिपोर्ट...

प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) अपराध की दुनिया में कुछ ऐसी महिलाएं भी रही हैं, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया. 80 और 90 के दशक में महिला डकैतों का खौफ हुआ करता था. हाथों में बंदूक होतीं थीं, अपना गिरोह. इनके नाम से ही इलाके में दहशत फैल जाती थी. वक्त बदला तो अपराध का तरीका भी बदल गया. आज की किसी महिला अपराधी की पहचान जरूरी नहीं कि किसी बड़े गिरोह की सरगना के रूप में हो, बल्कि कई मामलों में वह अकेले या कुछ लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देती नजर आईं. प्रदेश की मोस्ट वांटेड महिलाओं की चर्चा होती है तो माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी का नाम भी सामने आता है.

यूपी का अपराध जगत (Photo Credit; ETV Bharat) अपराध का तरीका बदला वरिष्ठ पत्रकार और यूपी के अपराध जगत पर नजर रखने वाले योगेश मिश्रा बताते हैं, 80 के दशक में महिलाओं के अपराधी बनने के पीछे उत्पीड़न, अन्याय और आत्म सम्मान को पहुंची चोट जैसे कारण प्रमुख होते थे. ऐसी महिलाएं बदला लेने के लिए हथियार उठाती थीं. मौजूदा दौर में महिलाओं की अपराध में संलिप्तता के कारणों में बदलाव आया है. अब आर्थिक लाभ, लालच और प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में महिलाओं के नाम सामने आते हैं. कई मामलों में महिलाएं व्यक्तिगत स्तर पर अपराध करती हैं, जबकि पहले गिरोह बनाकर वारदात करने का चलन अधिक दिखाई देता था. वरिष्ठ पत्रकार रतन मड़ीलाल भी इस बदलाव के बारे मे बताते हैं. कहते हैं, पहले महिला अपराधियों की पहचान अक्सर किसी गिरोह से जुड़ी होती थी. वे गिरोह के साथ मिलकर वारदात करती थीं और कई बार खुद उसकी अगुवाई भी करती थीं. आज महिलाओं की भूमिका ज्यादा व्यक्तिगत अपराधों में देखने को मिल रही है. आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और प्रेम-प्रसंग से जुड़े मामलों में उनकी संलिप्तता सामने आ रही है. अपराध की दुनिया के चर्चित चेहरे (Photo Credit; ETV Bharat) एक नजर इन मामलों पर चर्चित शिवा शर्मा केस एक उदाहरण राजधानी का चर्चित शिवा शर्मा मामला भी है. कैफे संचालक शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर 2026 को हजरतगंज के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. उनकी मां की शिकायत पर पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने श्रद्धा दुबे समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीनों की जमानत याचिकाएं भी अदालत से खारिज हो चुकी हैं. धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में उन्नाव निवासी कारोबारी धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के मामले में भी एक महिला का नाम सामने आया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता बताए गए वाहन चालक रवि किशन उर्फ रवि तिवारी की पत्नी पूजा को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, पूजा पर हत्या की साजिश में शामिल होने और वारदात से जुड़ी गतिविधियों में भूमिका निभाने का आरोप था. दोनों विशेषज्ञों की बातों को देखें तो महिला अपराधियों की दुनिया में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है. पहले महिलाएं किसी बड़े गिरोह का हिस्सा बनकर अपराध करती थीं. कई बार उनके साथ पूरा गिरोह होता था और उनका प्रभाव एक बड़े इलाके तक रहता था. आज अपराध की प्रकृति बदलने के साथ महिलाओं की भूमिका भी बदली है. अब कई मामलों में महिलाएं अपने निजी संबंधों, आर्थिक हितों और दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपराध की साजिश में शामिल होने की आरोपी बनती हैं. क्राइम का बदला पैटर्न (Photo Credit; ETV Bharat) यूपी की चर्चित महिला अपराधी सीमा परिहार